14 ноября 2023, 06:37

Глава Зернограда оштрафована за распространение недостоверной информации

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Суд в Зернограде оштрафовал на 100 тысяч рублей главу города Ирину Полищук, признав ее виновной в распространении заведомо недостоверной информации после аварии на местном водопроводе, которую чиновница назвала диверсией.

Зерноградский районный суд в Ростовской области оштрафовал главу администрации Зернограда Ирину Полищук за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Речь идет о сообщении, которое чиновница опубликовала в своем телеграм-канале в августе. Комментируя аварию на городском водопроводе, Полищук сообщила, что она произошла из-за того, что неизвестные личности ночью нанесли водопроводу повреждения при помощи тяжелой техники. При этом инцидент она назвала "диверсией". Ее слова опровергли в правительстве Ростовской области. По данным областных властей, просто при проведении ремонтных работ было снижено давление на одной из насосных станций, пишет "Коммерсант".

Суд признал Полищук виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Полищук заявила, что с решением не согласна и планирует обжаловать его, сообщает РБК.

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Примечание:

"Ростовчанин оштрафован за дискредитацию военных", "Приговор ростовчанину за граффити напомнил о советской практике карательной психиатрии", "Около 100 мобилизованных вернулись домой в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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