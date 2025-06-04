Ирина Полищук отпущена из-под ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд освободил главу Зернограда Ирину Полищук, подозреваемую в превышении должностных полномочий, из-под домашнего ареста.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2024 года глава Зернограда Ирина Полищук была арестована по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты приемки некачественных дорожных работ по завышенной стоимости. Первые четыре месяца Полищук провела в следственном изоляторе, после чего суд смягчил ей меру пресечения, переведя под домашний арест.

Зерноградский районный суд отказался продлевать главе администрации Зернограда Ирине Полищук срок домашнего ареста и смягчил ей меру пресечения.

Вместо домашнего ареста Полищук назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий до 29 июня, сообщил со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области РБК.

Помимо превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК), Полищук предъявлено также обвинение по статье о служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК России). Первая статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, вторая - до четырех лет заключения.

Полищук возглавила администрацию Зернограда в 2021 году по рекомендации местного отделения КПРФ, а в 2023 году была избрана на должность главы повторно.

В ноябре 2023 года глава администрации Зернограда Ирина Полищук была оштрафована на 100 тысяч рублей, она признана виновной в распространении заведомо недостоверной информации после аварии на местном водопроводе, которую Полищук назвала "диверсией".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.