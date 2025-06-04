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00:57, 4 июня 2025

Ирина Полищук отпущена из-под ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд освободил главу Зернограда Ирину Полищук, подозреваемую в превышении должностных полномочий, из-под домашнего ареста. 

Как писал "Кавказский узел", в конце 2024 года глава Зернограда Ирина Полищук была арестована по подозрению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты приемки некачественных дорожных работ по завышенной стоимости. Первые четыре месяца Полищук провела в следственном изоляторе, после чего суд смягчил ей меру пресечения, переведя под домашний арест. 

Зерноградский районный суд отказался продлевать главе администрации Зернограда Ирине Полищук срок домашнего ареста и смягчил ей меру пресечения.

Вместо домашнего ареста Полищук назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий до 29 июня, сообщил со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области РБК. 

Помимо превышения должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК), Полищук предъявлено также обвинение по статье о служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК России). Первая статья предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, вторая - до четырех лет заключения. 

Полищук возглавила администрацию Зернограда в 2021 году по рекомендации местного отделения КПРФ, а в 2023 году была избрана на должность главы повторно.

В ноябре 2023 года глава администрации Зернограда Ирина Полищук была оштрафована на 100 тысяч рублей, она признана виновной в распространении заведомо недостоверной информации после аварии на местном водопроводе, которую Полищук назвала "диверсией".

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Автор: "Кавказский узел"

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