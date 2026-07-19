Жительница Мелитополя осуждена в Ростове-на-Дону за участие в террористическом сообществе

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К 18 годам колонии приговорил Южный окружной военный суд жительницу Мелитополя Оксану Птахину, признав виновной в участии в деятельности террористического сообщества.

По данным материалов дела, в марте 2022 года неустановленные руководители террористического сообщества через посредников вовлекли в его деятельность гражданку Украины. Ее дело выделено в отдельное производство.

Упомянутая гражданка привлекла к участию в сообществе свою родственницу Птахину и связала ее с неустановленным сотрудником украинских спецслужб, пишет 17 июля "Коммерсант".

Птахина предложила своему родственнику собирать данные о местах сосредоточения российских военных, дислокации объектов гражданской и военной инфраструктуры, государственных и муниципальных учреждений Запорожской области.

С марта по май 2022 года она передала сведения о расположении военных и техники, а в сентябре 2023 года - аналогичную информацию.

Суд признал Птахину виновной в участии в террористическом сообществе и вербовке в него и приговорил к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 июля к длительным срокам приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону двух жителей Запорожской области Евгения Чухно и Павла Гортенко, признав виновными в подготовке теракта на железной дороге.

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