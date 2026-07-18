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Кавказский узел

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02:54, 18 июля 2026

Семь тонн загрязненного нефтепродуктами песка собрано в Таганроге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Таганроге на побережье собрано 250 мешков загрязненного нефтепродуктами песка, проводится ежедневный мониторинг акватории и береговой линии.

Как информировал "Кавказский узел", по данным спутниковых снимков, от морского порта Таганрога почти на три километра распространилась нефтяная пленка. Глава города заверила, что "сотрудники предприятия принимают необходимые меры для предотвращения разлива нефтепродуктов".

В Таганроге на специализированный полигон вывезено 250 мешков загрязненного нефтепродуктами песка, всего около семи тонн, пишет "Коммерсант" со ссылкой на главу города Светлану Камбулову.

В уборке участвовали более 80 человек, было задействовано шесть единиц спецтехники.

По ее словам, после атаки беспилотников на мазутный терминал в юго-западной части города - в районе Богудонии - были обнаружены следы нефтепродуктов. 15 июля была проведена уборка береговой линии, однако буквально на следующий день волонтеры вновь обнаружили нефтепродукты на побережье. При повторном совместном обследовании через два часа, по словам Камбуловой, побережье было чистым. По оценке волонтеров, ликвидировано 90-05% выброса, запаха нефтепродуктов нет, пишет 1rnd.ru.

В настоящее время в акватории порта выставлены боновые заграждения для локализации возможных утечек. Со специализированной организацией заключен договор для сбора, обезвреживания и утилизации нефтепродуктов, проводится ежедневный мониторинг акватории и береговой линии.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России, возникла проблема с топливом. Так, на территории НПЗ в поселке Афипском 10 июня произошел пожар, 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. На нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района 2 июня в результате атаки дронов возник пожар. Он был потушен в тот же день.

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Автор: "Кавказский узел"

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