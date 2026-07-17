Оставлен в силу приговор финансовому директору ростовского завода Захарцову

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Ростовский областной суд не нашел оснований для изменения приговора бывшему финансовому директору "Десятого подшипникового завода" Феликсу Захарцову, осужденному за хищение имущества при выполнении гособоронзаказа.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая суд приговорил бывшего финансового директора "Десятого подшипникового завода" в Ростове-на-Дону Феликса Захарцова к четырем годам и трем месяцам колонии за хищение имущества.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему начальнику планово-экономического отдела ростовского подшипникового завода ООО "10-КПЗ" Феликсу Захарцову, пишет 16 июля "Коммерсант".

Приговор Захарцову, вынесенный в мае этого года, был обжалован стороной защиты. Бывший руководитель признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения приговори, он вступил в законную силу.

Напомним также, что в начале июня суд признал бывшего гендиректора завода Александра Дьяченко виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам и десяти месяцам лишения свободы, а 13 июля к аналогичному сроку был приговорен бывший заместитель директора по экономике и финансам предприятия Николай Борисов.

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