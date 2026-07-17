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04:26, 17 июля 2026

Оставлен в силу приговор финансовому директору ростовского завода Захарцову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ростовский областной суд не нашел оснований для изменения приговора бывшему финансовому директору "Десятого подшипникового завода" Феликсу Захарцову, осужденному за хищение имущества при выполнении гособоронзаказа.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая суд приговорил бывшего финансового директора "Десятого подшипникового завода" в Ростове-на-Дону Феликса Захарцова к четырем годам и трем месяцам колонии за хищение имущества.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор бывшему начальнику планово-экономического отдела ростовского подшипникового завода ООО "10-КПЗ" Феликсу Захарцову, пишет 16 июля "Коммерсант".

Приговор Захарцову, вынесенный в мае этого года, был обжалован стороной защиты. Бывший руководитель признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения приговори, он вступил в законную силу.

Напомним также, что в начале июня суд признал бывшего гендиректора завода Александра Дьяченко виновным в мошенничестве и приговорил к трем годам и десяти месяцам лишения свободы, а 13 июля к аналогичному сроку был приговорен бывший заместитель директора по экономике и финансам предприятия Николай Борисов.

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Автор: "Кавказский узел"

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