Боец из Дагестана убит в военной операции

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Махач Муртазалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1453 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июня власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине как минимум 1452 бойцов из Дагестана.

Именем Махача Муртазалиева, убитого в ходе военной операции на Украине, названа улица в селе Батлаич, на ней установлена мемориальная доска, сообщила администрация Хунзахского района в своем Telegram-канале

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению от 10 июня, бойцу было 22 года, он убит 24 августа 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1453 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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