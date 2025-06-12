×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:00, 12 июня 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

Мемориальная доска Махачу Муртазалиеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Хунзахского района от 10.06.25, https://t.me/mr_khunzakh/5834

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махач Муртазалиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1453 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июня власти и силовики  признали убитыми в ходе военной операции на Украине как минимум 1452 бойцов из Дагестана.

Именем Махача Муртазалиева, убитого в ходе военной операции на Украине, названа улица в селе Батлаич, на ней установлена мемориальная доска, сообщила администрация Хунзахского района в своем Telegram-канале

Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению от 10 июня, бойцу было 22 года, он убит 24 августа 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1453 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российский боец. Стоп-кадр видео Минобороны России от 11.06.25, https://t.me/mod_russia/53671.
19:05, 12 июня 2025
Более 6800 бойцов с юга России признаны убитыми на СВО
Пробки в День России образовались в Махачкале. Скриншот сервиса "Яндекс.Карты" от 12.06.25, https://yandex.ru/maps/
18:06, 12 июня 2025
В день России на юге страны выстроились очереди из автомобилей
Старый счетчик электроэнергии. Изображение создано при помощи ИИ в программе Copilot по запросу "Кавказского узла".
14:20, 12 июня 2025
Жителей Дагестана возмутили планы резко повысить тарифы на ЖКХ
Розыск уклонистов в Махачкале. 10 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/iditelesom_help/5803
19:49, 11 июня 2025
Дагестанские журналисты проанализировали ситуацию с облавами на уклонистов
Пляж в Каспийске. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=6uMIjrHRp8A
13:48, 11 июня 2025
Каспийчане поддержали призыв не допустить застройки пляжа
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Фото
21:39, 22 апреля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
Против ветра - как живут ногайцы в Дагестане
Фото
10:08, 19 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Опасная скважина. Как дагестанцы отстаивают свое право на экологическую безопасность
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Геленджикская бухта. Фото: Катерина Ровенская. https://ru.wikipedia.org/
11 июня 2025, 18:26
Акватория Геленджика объявлена полностью безопасной для купания

Сотрудники полиции. Фото: https://russia-artsakh.ru/node/10115
11 июня 2025, 15:39
Движение "Мусульманское единство" заявило об исчезновении активиста в Азербайджане

Антон Чечин. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926405059652341&id=100068485660376&set=a.531857755773742 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 июня 2025, 11:49
Чечин сообщил подробности избиения в тбилисской тюрьме

Олег Михеев. Фото: https://spravedlivo.ru/4765710
11 июня 2025, 09:50
Бывший депутат Михеев заочно приговорен к сроку в колонии

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше