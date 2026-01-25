Двое военных из Астраханской области объявлены убитыми в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Калмыков и Иван Купцов из Володарского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 683 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 681 бойца из Астраханской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500 Не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В селе Цветное открыта Аллея памяти земляков, убитых в военной операции, сообщила 23 января в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

В публикации названы убитыми в том числе Владимир Калмыков и Иван Купцов. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 683 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти бойца из Володарского района стало известно 22 января. Тогда районные власти сообщили, что в военной операции погиб 43-летний Рустам Баделов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.