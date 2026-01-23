Боец из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Баделов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 680 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 679 бойцов из Астраханской области.

Убитый в зоне СВО Рустам Баделов похоронен в Володарском районе, сообщила районная администрация. Ему было 43 года, до заключения контракта работал на различных предприятиях Астраханской области и за её пределами, в том числе вахтовым методом. В марте 2025 года Рустам отправился в зону специальной военной операции, убит 22 мая 2025 года, сообщила администрация Володарского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 680 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти бойцов из Володарского района сообщалось 10 января. Тогда власти проинформировали, что в военной операции убит Александр Сызранов из села Конный Могой.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

