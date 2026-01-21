Боец из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фархан Гамзаев из Черноярского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 679 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 678 бойцов из Астраханской области.

В военной операции убит Фархан Гамзаев из села Соленое Займище, сообщила 20 января в своем телеграм-канале администрация Черноярского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 679 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти бойцов из Черноярского района стало известно в сентябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Максим Сандер из села Ушаковка и Алексей Владимиров из села Солоники.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.