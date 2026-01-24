×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
14:59, 24 января 2026

Комбатант из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Лапин из Черноярского округа убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 681 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 23 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 680 бойцов из Астраханской области.

Военная операция на Украине. Иллюстрация создана ИИ при помощи программы Copilot
11:55 19.01.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8500
Не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Евгений Лапин, 21 января его близким был передан орден Мужества, отчитался в своем телеграм-канале глава муниципального образования «Черноярский муниципальный округ Астраханской области» Дмитрий Заплавнов.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 681 бойца из Астраханской области.

Ранее о смерти бойца из Черноярского округа стало известно 20 января. Тогда районные власти сообщили, что в военной операции убит Фархан Гамзаев из села Соленое Займище.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

