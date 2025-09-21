Освобождение бывшего главврача ростовской туберкулезной больницы по УДО удивило юриста

То, что бывший главврач туберкулезной больницы ФСИН Тигран Мкртчян вышел по УДО, удивляет, но теперь можно пытаться привлечь его к ответственности и по другим делам, заявил Олег Сокуренко. Адвокат Дмитрия Бакшеева, умершего в больнице, Алексей Аванесян настаивает на невиновности своего подзащитного.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам заключения главного врача туберкулезной больницы ФСИН Тиграна Мкртчяна, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть заключенного Дмитрия Бакшеева. 18 сентября Мкртчян освободился условно-досрочно, однако суд отказался отменить двухлетний запрет на работу в государственных медицинских учреждениях на руководящих должностях.

Жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева суд приговорил 28 июня 2019 года к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы, признав его виновным в убийстве и надругательстве над телом умершей. 17 февраля 2020 года стало известно, что Бакшеев скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Вместе с Бакшеевым по делу о каннибализме проходила его жена Наталья Бакшеева. Суд признал Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству и приговорил ее к 10 годам колонии. По версии следствия, Бакшеевы в сентябре 2017 года распивали спиртные напитки в компании 35-летней жительницы Краснодара. После возникшего между женщинами конфликта Бакшеева убедила мужа убить собутыльницу. Дмитрия задержали после того, как рабочие нашли его мобильный телефон. На сохранившихся в памяти телефона фотографиях мужчина позировал с частями расчлененного человеческого тела, сообщили следователи. При обыске в их доме были изъяты части расчлененного человеческого тела, однако Бакшеевы подозрения в каннибализме отвергли. Отказав в удовлетворении 40 ходатайств защиты, суд фактически пренебрег стадией исследования материалов дела, сообщила после приговора защитник Бакшеева Юлия Федотова, заявив о намерении обжаловать решение суда. Адвокат Алексей Аванесян заявлял, что собственное расследование установило предполагаемых убийц.

Директор межрегионального фонда "Центр правовой защиты инвалидов и лиц с социально значимыми заболеваниями" Олег Сокуренко высказал удивление в связи освобождением Тиграна Мкртчяна.

"С другой стороны, есть в этом положительный момент - он нам более доступен. Будем его дальше атаковать, искать ответственность и по новому делу, и по старому делу, по всем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что прямых свидетельств причастности главврача к пыткам других заключенных нет. "Но халатность есть. С его попустительства все происходило, он знал, но ничего не делал. В 20-м году тот же самый Михайлов при нем умирал два месяца. Мкртчян обходил палаты, у нас есть показания, что он видел, знал", - сказал Сокуренко.

В смерти Романа Михайлова следователи обвинили заведующего хирургическим отделением Алексея Константинова. В середине 2022 года уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было передано в суд. В суде Константинов сообщил, что в 2018-м на должность главного врача МСЧ-61 при МОТБ-19 пришел Мкртчян, а на должность заместителя начальника МОТБ-19 по безопасности и оперативной работе — Лях, и тогда «стало лавинообразно увеличиваться количество применения средств мягкой фиксации, после чего резко увеличилось количество пролежней». Летом 2022 года суд закрыл уголовное дело против Константинова из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности.

Сокуренко считает, что есть возможность все-таки привлечь Мкртчяна к ответственности. "У нас же есть целый ряд потерпевших [...] 6 октября в Ростовском областном суде будет рассматриваться моя апелляционная жалоба на бездействие Следственного комитета. До этого было два заявления, и они оставлены просто, проигнорированы", - подчеркнул Сокуренко.

Адвокат заявил о нарушениях при расследовании дела Бакшеевых

Адвокат Алексей Аванесян продолжает настаивать на том, что Дмитрий Бакшеев не убивал Елену Вахрушеву. «А Наталия, естественно, не подстрекала. Я вам больше скажу, они никогда живой её не видели. Дима видел только ту часть тела, которую нашёл он и его собака, и он над ними надругался, что не оспаривается никем. Но это преступление средней тяжести. А Наташа вообще не видела эту Елену никогда. Потому что в момент предполагаемого преступления в тот вечер она вообще спала и из дома не выходила, что было установлено, потому что они жили на съёмной квартире, которая находится на территории воинской части. Туда вход и выход только через пропускную систему, только через курсантов лётного училища, которые в наряде. Там ещё камеры стоят», - рассказал он.

По словам адвоката, они вообще жили на разных концах города. «Что ещё говорит о том, что они её не убивали. Диму обвиняли согласно приговору в том, что он два раза после указания Наташи ударил [женщину] ножом в сердце и она умерла. А потом уже якобы расчленил, и он там надругался над головой и над рукой», - отметил Аванесян.

Он рассказал также о деталях происшествия согласно материалам уголовного дела. «Вахрушева Елена, погибшая девушка, жила в районе рубероидного завода вместе со своим, скажем так, сожителем, злоупотребляла алкоголем, и, согласно опять таки материалам уголовного дела, они поссорились со своим молодым человеком. Она ушла к соседям, которые живут в том же районе. Это её одноклассники, она к ним пошла домой и, согласно показаниям свидетеля, отца, просила денег на выпивку. Тот отказал, она пошла дальше. Неизвестно, куда пошла. И потом, спустя там сколько-то времени находят её погибшей. Возникает вопроса, можно же было отследить её передвижение, потому что у неё якобы был мобильный телефон. Да, но следствие установило, что у Елены Вахрушевой никогда мобильного телефона не было. По крайней мере, в последнее время не было. А у её дружка-сожителя, который жил с ней в её квартире, телефон был. Так вот, этот телефон сначала, в вечер убийства пульсировал, работал в зоне действия их места жительства, а потом в том месте, где непосредственно нашли останки Вахрушевой. Таким образом сожитель Вахрушевой мог быть подозреваемым. Но сожитель говорит, это телефон не мой, хоть и зарегистрирован на меня, это телефон непосредственно жертвы. Но по показаниям свидетелей никогда телефона не было у Вахрушевой. А если взять детализацию её телефонных переговоров, то будет отчётливо видно, что этим телефоном не она пользовалась, а пользовался непосредственно её сожитель», - пояснил Аванесян.

Но он её не убивал никогда и живой её не видел, ни целой, ни живой, никакой

Затем следствие вышло на телефон Дмитрия Бакшеева. «Он признался, что да, он нашёл части тела, надругался над ними, сфотографировал, что не отрицает совершение преступления. Но он её не убивал никогда и живой её не видел, ни целой, ни живой, никакой», - сказал Аванесян.

Почему ему приписали каннибализм, вообще не понятно, считает он. «Дома у них не нашли никакого человеческого мяса, как расписывали журналисты, додумывая. Потом придумали историю, что якобы они его продавали. Мне кажется, было придумано это с помощью криминального профайлера, которую СК пригласил из Нижнего Новгорода. Я про неё уже писал неоднократно. Это якобы какой-то потомственный гипнотизёр, психолог, профайлер. Она непосредственно работала и с Димой, и с Наташей, на кладбища какие-то ездила. Короче, какой-то околонаучный бред транслировала. В итоге родилась версия о каннибализме. Ещё раз говорю, Дима и Наталья никогда не признавались в людоедстве и совершении этого убийства», - пояснил Аванесян.

Он отметил, что Бакшеева заставляли себя оговорить. «Только в первом протоколе допроса Дима сказал: Да, я её убил, и все, точка". Я у Димы спрашивал, почему ты показания свои изменил? Он говорит: "Слушай, я, говорит, сидел в камере, а мне то опера приходили, то это Екатерина (профайлер). Сказали, если ты не признаешься, то мы пойдём к Наташе, она в соседней комнате". А его самого пытали с помощью тока (согласно даже материалам). На нём куча повреждений, ссадин всяких. Поэтому Бакшеев сказал: "Хорошо, подпишу, я её убил". А потом, естественно, как только от них отстали, они тут же отказались от своей вины и сказали, что мы себя оговорили. Как только все поняли, что уголовное дело разваливается, что ничего нет, они взяли уголовное дело и разделили. Выделили в отношении Натальи в отдельное производство, в отношении Димы - в отдельное. Диму отпустили под подписку о невыезде уже тогда, когда все орали, что он каннибал и у него 30 жертв», - продолжил Аванесян.

Когда уже Диму судили, мы заявляли 40 с чем-то ходатайств письменных, судья их просто даже не рассмотрела

После этого, по его мнению, следствие воздействовало на жену Бакшеева, которая выбрала суд присяжных. «А в суде присяжных поставили вопросы, которые к её делу не относятся. Они должны были доказывать, кричала она эту фразу: "Дима, убей её", либо нет. Присяжные под впечатлением от СМИ и от выступления этого профайлера-экстрасенса сказали, что да, она подстрекала, и Дима убил. Потом, когда уже Диму судили, мы заявляли 40 с чем-то ходатайств письменных, судья их просто даже не рассмотрела. И Диму отправили быстренько в больничку, где потом его [...] и замучили», - сказал Аванесян.

Напомним также, что в январе 2024 года суд приговорил к семи с половиной годам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. Осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности, однако областной суд оставил приговор в силе. Показания дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

