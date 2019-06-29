Приговор по делу о каннибализме в Краснодаре породил новые вопросы к следствию

29 июня 2019, 02:30

Закрытый процесс по делу краснодарца Дмитрия Бакшеева, осужденного на 12 лет по обвинению в каннибализме, заставляет сомневаться в эффективности работы следователей и справедливости суда. Бакшеева связывали с рядом убийств, а осудили за одно, значит серийный убийца может быть еще на свободе, отметили юрист Наталья Баянова и активист Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", Наталья и Дмитрий Бакшеевы были задержаны в Краснодаре в сентябре 2017 года по подозрению в убийстве женщины. При обыске в общежитии, где проживала семейная пара, были изъяты части расчлененного человеческого тела, однако Бакшеевы подозрения в каннибализме отвергли. 27 февраля суд признал виновной Наталью Бакшееву в подстрекательстве к убийству и приговорил ее к 10 годам колонии. Свою вину она отрицала. 28 февраля Дмитрий Бакшеев был признан вменяемым, он был обвинен в убийстве и надругательстве над телом жертвы. 27 июня обвинение запросило для него 14 лет и три месяца колонии строгого режима. Защита заявила, что суд не дал подготовиться к прениям и проигнорировал значимые ходатайства. Суд назначил ему 12 лет и два месяца лишения свободы.

По данным следствия, Наталья и Дмитрий Бакшеевы 8 сентября 2017 года распивали спиртные напитки в компании 35-летней жительницы Краснодара. После возникшего между женщинами конфликта Бакшеева убедила мужа убить собутыльницу. Дмитрия Бакшеева удалось задержать, после того как рабочие в Краснодаре нашли его мобильный телефон. На сохранившихся в памяти телефона фотографиях мужчина позировал с частями расчлененного человеческого тела, сообщили следователи. В сентябре 2018 года у Дмитрия Бакшеева был диагностирован туберкулез, и его доставили в спецбольницу.

Прикубанский районный суд в закрыл оглашение приговора Дмитрию Бакшееву для прессы и зрителей в нарушение статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса РФ, заявила представитель защиты Бакшеева юрист Юлия Федотова. Согласно этой статье, "приговор суда провозглашается в открытом судебном заседании".

Амбулаторное наблюдение, назначенное Бакшееву, означает, что в колонии осужденного должен регулярно посещать психиатр, пояснила Федотова корреспонденту «Кавказского узла».

«Он очень тяжело воспринял приговор. [...] Мы будем подавать апелляцию в ЕСПЧ. Я предупредила СИЗО, чтобы за ним внимательно следили», - сказала она. По словам Юлии Федотовой, Бакшеев уже предпринимал попытки суицида.

Отказав в удовлетворении 40 ходатайств защиты, суд фактически пренебрег стадией исследования материалов дела, считает адвокат. «Основное ходатайство, которое могло бы доказать его невиновность в убийстве – о возвращении дела прокурору. Мы просили вернуть дело прокурору в связи с многочисленными нарушениями, в связи с неконкретизированностью обвинения», - сообщила Федотова.

Закрытие процесса для СМИ лишило Бакшеева права на справедливое судебное разбирательство - отсутствие журналистов на заседаниях позволило судье «проявлять явную лояльность к интересам следствия», считает она. В течение десяти дней защита подаст апелляцию на приговор, добавила она.

Позиция обвинения изложена в сообщении, опубликованном 28 июня на сайте прокуратуры Краснодарского края. Суд установил, что Бакшеев убил собутыльницу по требованию жены, затем расчленил тело убитой и забрал с собой отдельные его части. Экспертиза выявила у Бакшеева "признаки психического расстройства в форме органического расстройства личности и поведения, которые не исключают вменяемости", отмечает прокуратура.

Закрытие процесса для СМИ лишило жителей Краснодара возможности знакомиться с ходом судебного процесса по резонансному делу, считает адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова.

«Это ужасное преступление потрясло город. Вначале был большой резонанс, про это говорили центральные каналы, а потом тишина, которая меня как юриста настораживает. У меня фактически не было возможности следить за процессом, как и у тысяч краснодарцев. Это наводит на мысль, что следствию есть что скрывать», - сказала Баянова корреспонденту "Кавказского узла".

В начале расследования в прессе появлялась информация, что есть целый ряд жертв серийного маньяка-каннибала, напомнила она.

После того как стало известно о задержании предполагаемых каннибалов, жители Краснодара раскритиковали в соцсетях работу правоохранительных органов и вспомнили о примерно 30 возможных жертвах каннибала, которые могли иметь место в Краснодаре с 1999 года. Тем не менее в ходе проверки следствие не смогло доказать причастность четы Бакшеевых к этим убийствам.

«На этот вопрос мы также не смогли получить ответ. Почему его осудили по одному эпизоду, если следствие ранее сообщало, что он признался в нескольких убийствах? После приговора у меня лично еще больше вопросов, чем [было в то время], когда его задержали», - сказала Баянова.

Гражданский активист Евгений Витишко считает закрытие процесса необоснованным. Закрытый процесс лишил общество возможности разобраться в деле, и у жителей Краснодара не может быть полной уверенности, что осужден реальный убийца, отметил он.

«Это [порождает] совсем другое отношение к власти, к правоохранительным органам и к судебной системе: получается, что ради галочки они готовы жертвовать обычными людьми, которым грозит постоянная опасность. Суду нужно было убедить общество в том, что точка в деле поставлена, убийца найден и наказан, других преступлений не будет, но сейчас эта точка не поставлена. Сейчас еще больше вопросов возникло, когда не допустили журналистов к судебному процессу, ограничили права и свободы человека - пускай и [виновного], но он имеет права на справедливое разбирательство, как любой гражданин », - заявил Витишко корреспонденту "Кавказского узла".