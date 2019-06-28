Краснодарец Бакшеев получил 12 лет колонии по делу о каннибализме

28 июня 2019, 16:36

Суд в Краснодаре признал виновным Дмитрия Бакшеева в убийстве и надругательстве над телом умершей и приговорил его к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", Наталья и Дмитрий Бакшеевы были задержаны в Краснодаре в сентябре 2017 года по подозрению в убийстве женщины. При обыске в общежитии, где проживала семейная пара, были изъяты части расчлененного человеческого тела, однако Бакшеевы подозрения в каннибализме отвергли. 27 февраля суд признал виновной Наталью Бакшееву в подстрекательстве к убийству и приговорил ее к 10 годам колонии. Свою вину она отрицала. 28 февраля Дмитрий Бакшеев был признан вменяемым, он был обвинен в убийстве и надругательстве над телом жертвы. 27 июня обвинение запросило для него 14 лет колонии. Защита заявила, что суд не дал подготовиться к прениям и проигнорировал значимые ходатайства.

По данным следствия, Наталья и Дмитрий Бакшеевы 8 сентября 2017 года распивали спиртные напитки в компании 35-летней жительницы Краснодара. После возникшего между женщинами конфликта Бакшеева убедила мужа убить собутыльницу. Дмитрия Бакшеева удалось задержать, после того как рабочие в Краснодаре нашли его мобильный телефон. На сохранившихся в памяти телефона фотографиях мужчина позировал с частями расчлененного человеческого тела, сообщили следователи. В сентябре 2018 года у Дмитрия Бакшеева был диагностирован туберкулез, и его доставили в спецбольницу.

Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным Дмитрия Бакшеева в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершей (ч. 1 ст. 244 УК РФ). Он приговорен к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима, ему также назначено амбулаторное наблюдение у психиатра, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" юрист Юлия Федотова, которая представляет интересы Бакшеева в суде.

По ее мнению, во время следствия и судебного разбирательства были допущены множественные нарушения законодательства. Защита намерена обжаловать приговор в установленные законом сроки, сказала Федотова.

Она считает, что в отношении Бакшеева было нарушено право на защиту: адвокат по назначению фактически не участвовала в его защите, выступила с единственным ходатайством о закрытии процесса, которое было удовлетворено. Кроме того, по словам Федотовой, на оглашение приговора не пустили зрителей и журналистов. Защита Бакшеева обратилась с жалобой на адвоката по назначению в краевую коллегию адвокатов. Федотова также заявила, что совершение Бакшеевым убийства не доказано.