20:48, 18 сентября 2025

Бывший главврач ростовской туберкулезной больницы освободился по УДО

Межобластная тюремная больница 19. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/profile/1152865268?lang=ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд освободил условно-досрочно бывшего главврача туберкулезной больницы ФСИН Тиграна Мкртчяна по делу о смерти заключенного, но отказался отменить двухлетний запрет на работу в государственных медучреждениях на руководящих должностях.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам заключения главного врача туберкулезной больницы ФСИН Тиграна Мкртчяна, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть заключенного Дмитрия Бакшеева.

Жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева суд приговорил 28 июня 2019 года к 12 годам и двум месяцам лишения свободы, признав его виновным в убийстве и надругательстве над телом умершей. 17 февраля 2020 года стало известно, что Бакшеев скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону.

Десногорский суд Смоленской области досрочно освободил Тиграна Мкртчяна, бывшего начальника медсанчасти № 61 подведомственной ФСИН межобластной туберкулезной больницы № 19 (МОТБ-19), сообщило сегодня 93.ru.

Как следует из решения, опубликованного на сайте суда, прошение об условно-досрочном освобождении Мкртчян направил в связи с тем, что уже отбыл более трети срока,  "режим содержания соблюдает, имеет два поощрения, взысканий не имеет, принимает участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, трудоустроен, к труду относится добросовестно, принимает участие в работе по благоустройству территории учреждения, поддерживает социально полезные связи, имеет на иждивении троих малолетних детей и мать - инвалида второй группы, а также гарантии трудоустройства".

Потерпевшая и ее представитель в суд не явились. Защита, представитель колонии и прокурор сочли, что ходатайство следует удовлетворить. При этом суд оставил в силе  дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, указано в решении суда.

Информации об обжаловании этого решения от 30 июля в карточке дела не содержится. Указано, что 17 сентября выдан исполнительный лист в  специализированный отдел судебных приставов по Ростовской области.

Напомним также, что в январе 2024 года суд приговорил к семи с половиной годам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. Осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности, однако областной суд оставил приговор в силе. Показания дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

После этого было возбуждено еще одно дело о пытках в ростовской тюремной больнице, но следователи не установили подозреваемых и прекратили расследование. Юрист ряда потерпевших по делу об истязаниях в ростовской тюремной больнице Олег Сокуренко обжаловал прекращение расследования. Сами жертвы пыток не питают надежд, что виновные понесут наказание.

Автор: "Кавказский узел"

