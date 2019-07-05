Краснодарец Бакшеев обжаловал приговор по делу о каннибализме

05 июля 2019, 12:22

Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный по делу о каннибализме, заявил в апелляционной жалобе о своей невиновности и перечислил спорные моменты в обвинительном заключении, сообщила сегодня его защитник.

Как писал "Кавказский узел", Наталья и Дмитрий Бакшеевы были задержаны по подозрению в убийстве женщины. При обыске были изъяты части расчлененного человеческого тела, однако Бакшеевы подозрения в каннибализме отвергли. 27 февраля суд признал Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству и приговорил ее к 10 годам колонии. Бакшеева суд приговорил 28 июня к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы, признав его виновным в убийстве и надругательстве над телом умершей.

Отказав в удовлетворении 40 ходатайств защиты, суд фактически пренебрег стадией исследования материалов дела, сообщила после приговора защитник Бакшеева Юлия Федотова, заявив о намерении обжаловать решение суда.

Дмитрий Бакшеев подал жалобу на приговор, сообщила сегодня Юлия Федотова. "Дмитрий подал жалобу из СИЗО от себя, в ней он подробно описывает, почему не виновен в совершении убийства. Он подробно описывает все фактологические несостыковки, которые были в обвинительном заключении", - сказала защитник осужденного.

В частности, по ее словам, Бакшеев указал в жалобе, что на теле жертвы не обнаружено двух ножевых ранений, которые, по версии суда, он нанес, и нет результатов исследований его одежды на предмет наличия следов крови потерпевшей, сообщает ТАСС.

Напомним, что, по данным следствия, Наталья и Дмитрий Бакшеевы 8 сентября 2017 года распивали спиртные напитки в компании 35-летней жительницы Краснодара. После возникшего между женщинами конфликта Бакшеева убедила мужа убить собутыльницу. Дмитрия Бакшеева задержали после того как рабочие нашли его мобильный телефон. На сохранившихся в памяти телефона фотографиях мужчина позировал с частями расчлененного человеческого тела, сообщили следователи.