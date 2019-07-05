05 июля 2019, 12:22

Краснодарец Бакшеев обжаловал приговор по делу о каннибализме

Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный по делу о каннибализме, заявил в апелляционной жалобе о своей невиновности и перечислил спорные моменты в обвинительном заключении, сообщила сегодня его защитник.

Как писал "Кавказский узел", Наталья и Дмитрий Бакшеевы были задержаны по подозрению в убийстве женщины. При обыске были изъяты части расчлененного человеческого тела, однако Бакшеевы подозрения в каннибализме отвергли. 27 февраля суд признал Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству и приговорил ее к 10 годам колонии. Бакшеева суд приговорил 28 июня к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы, признав его виновным в убийстве и надругательстве над телом умершей.

Отказав в удовлетворении 40 ходатайств защиты, суд фактически пренебрег стадией исследования материалов дела, сообщила после приговора защитник Бакшеева Юлия Федотова, заявив о намерении обжаловать решение суда.

Дмитрий Бакшеев подал жалобу на приговор, сообщила сегодня Юлия Федотова. "Дмитрий подал жалобу из СИЗО от себя, в ней он подробно описывает, почему не виновен в совершении убийства. Он подробно описывает все фактологические несостыковки, которые были в обвинительном заключении", - сказала защитник осужденного.

В частности, по ее словам, Бакшеев указал в жалобе, что на теле жертвы не обнаружено двух ножевых ранений, которые, по версии суда, он нанес, и нет результатов исследований его одежды на предмет наличия следов крови потерпевшей, сообщает ТАСС.

Напомним, что, по данным следствия, Наталья и Дмитрий Бакшеевы 8 сентября 2017 года распивали спиртные напитки в компании 35-летней жительницы Краснодара. После возникшего между женщинами конфликта Бакшеева убедила мужа убить собутыльницу. Дмитрия Бакшеева задержали после того как рабочие нашли его мобильный телефон. На сохранившихся в памяти телефона фотографиях мужчина позировал с частями расчлененного человеческого тела, сообщили следователи.

Примечание:

"Передано в суд дело о каннибализме в Краснодаре", "Обвиняемая по делу о каннибализме получила 10 лет колонии", "Дело каннибалов в Краснодаре напомнило о пропавших людях".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 июля 2019, 13:34

  • Два перевозчика снизили цены на проезд в махачкалинских маршрутках

    Транспортные компании "Новострой-Транс" и "Пилот" по требованию антимонопольной службы снизили стоимость проезда с 23 до 17 рублей. Еще четырем махачкалинским перевозчикам также предписано отменить принятые в январе решения о повышении тарифов, сообщило сегодня УФАС по Дагестану.

05 июля 2019, 11:55

05 июля 2019, 11:51

  • Житель Хасавюрта пожаловался на избиение силовиками

    Житель Хасавюрта Ислам Саритов предположил, что силовики избили его из мести за жалобы на пытки и фабрикацию его уголовного дела. Второй обвиняемый по этому делу заявил, что его вынудили оговорить себя и Саритова, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

05 июля 2019, 11:21

05 июля 2019, 10:39

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии