Главврач тюремной больницы осужден в Ростове-на-Дону за смерть пациента

03 февраля 2024, 11:33

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам заключения главного врача туберкулезной больницы ФСИН Тиграна Мкртчяна, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть заключенного Дмитрия Бакшеева.

Как информировал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к семи годам и шести месяцам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов.

Жителя Краснодара Дмитрия Бакшеева суд приговорил 28 июня 2019 года к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы, признав его виновным в убийстве и надругательстве над телом умершей. 17 февраля 2020 года стало известно, что Бакшеев скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы в колонии бывшего главного врача больницы МОТБ-19 Тиграна Мкртчяна, признав его виновным в халатности, повлекшей смерть заключенного Дмитрия Бакшеева, передал 2 февраля "Ростов-на-Дону Онлайн".

Согласно материалам дела, Бакшеев умер в феврале 2020 года после того, как впал в диабетическую кому. Причиной смерти, по версии следствия, стало неправильное лечения диабета с осложнениями. Бакшеев лежал связанным в психиатрическом отделении. Капельницы ему по просьбе медсестер делали санитары, в их роли выступали другие заключенные, которым руководство больницы дало неофициальное разрешение работать с пациентами и применять насилие, отметили 2 февраля "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, в ноябре 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших за собой смерть осужденного, проходившего лечение в ростовской туберкулезной больнице ФСИН. Попавшие на лечение в больницу активисты рассказали, что осужденных неделями держали привязанными к кровати, избивали, плохо кормили, списывали деньги с их счетов.

На неприемлемые условия содержания в тюремной больнице к декабрю 2020 года пожаловался 21 осужденный. К ноябрю 2021 года 62 потерпевших дали показания в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице. Было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

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