Защита озвучила детали борьбы за права жертв пыток в ростовской тюремной больнице

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрист ряда потерпевших по делу об истязаниях в ростовской тюремной больнице Олег Сокуренко обжаловал прекращения расследования. Сами жертвы пыток не питают надежд, что виновные понесут наказание.

Как писал "Кавказский узел", следователи не установили подозреваемых по делу о пытках в ростовской тюремной больнице и прекратили расследование. Ранее, в июле 2024 года, стало известно о возбуждении нового уголовного дела о пытках в ростовской межобластной тюремной больнице (МОТБ-19). По данным следствия, неустановленные лица с 1 января 2018 года по 8 января 2020 года привязывали заключенных на длительное время к кроватям и делали им инъекции.

В январе 2024 года суд приговорил к 7,5 года заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. Осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности, однако областной суд оставил приговор в силе. Показания дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

Директор межрегионального фонда "Центр правовой защиты инвалидов и лиц с социально значимыми заболеваниями" Олег Сокуренко, юрист ряда потерпевших, подал жалобы на приостановку следствия от имени своих доверителей.

"Мы подготовили жалобы я отнес их в суд. Будем все механизмы использовать, чтобы получить ответ. И обжаловать. Нам надо получить постановление о ходе расследования уголовного дела", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам юриста, дело приостановлено из-за того, по официальной версии, что «причастные лица не установлены».

"Это дело было возбуждено в феврале 2024 года. Следователь, та же самая, которая вела и первое дело, Она возбудила в отношении неустановленных лиц. Весь год собирала материал, мы активно с ней сотрудничали. Примерно 15 потерпевших установлено по этому делу. С нашей стороны мы ведем человек шесть, которых мы лично знаем, они нам доверяют и дали доверенность на представление интересов. Фигурантов по первому делу следствие этапировало в Ростов-на-Дону в декабре 2024 года для предъявления им обвинения. Но следователь неожиданно увольняется. В конце апреля я подаю заявление о двух группах лиц. Мне говорят, что дело в прокуратуре на проверке и приостановлено, это чисто процессуальные меры. И вдруг поступает ответ, что что дело приостановлено по основанию статьи 208, часть 1, пункт 1 УПК РФ. То есть лица причастные не установлены", - рассказал Сокуренко.

Он указал, что не просил дать потерпевшим ответ о ходе следственных действий. «Были еще несколько человек, которые написали заявление о преступлении, но их не успела следователь опросить и признать потерпевшими. Пострадавшие конкретно называют, кто дал указание на истязания, кто этим занимался. Поэтому ответ СК — это отписка", сказал Сокуренко.

Бывший психиатр больницы Анастасия Поторчина до сих пор находится в колонии, заявил адвокат Лев Дорофеев, который представлял потерпевших в ходе следствия и на процессе по первому делу.

"Начиная с кассации по первому делу я уже не участвовал в процессе. Но насколько мне известно, многие из осужденных на СВО уехали. Информация известна мне из гражданских дел, потому что судьи делали запрос в отношении осужденных", - сказал Дорофеев корреспонденту «Кавказского узла».

В апреле Анастасия Поторочина написала заявление с просьбой разрешить заключить контракт с Минобороны

Председатель ОНК Ростовской области Игорь Омельченко считает, что в настоящее время в тюремной больнице проблемы устранены и новых жалоб от заключенных не поступало. «Создали приемлемые условия, персонал сменился. От заключенных жалоб не поступало. Члены ОНК регулярно, почти каждый месяц посещают это учреждение», - сообщил он.

По его словам, ему неизвестна дальнейшая судьба осужденных работников ФСИН.

"Меня не отвязывали два месяца"

Один из потерпевших согласился на условиях анонимности рассказать о пребывании в тюремной больнице. «Меня плотно привязали к кровати за руки, ноги и туловище, так плотно, что одна рука почернела. Меня не отвязывали два месяца, несмотря на появившиеся пролежни. За два месяца похудел на сорок килограммов. Когда путы сняли, пролежень расползся по спине так, что обнажило позвоночник», - рассказал собеседник корреспондента «Кавказского узла».

Его неоднократно избивали — кулаками, ногами и дубинками. Кормили двумя-тремя ложками манной каши в день. Питание пациентов отделения психиатрии было таким мизерным потому, что их не отвязывали даже, чтобы воспользоваться туалетом. «На простыне я лежал два месяца. Когда меня подняли, я помню, она была черная, грязная. Был такой запах, что врачи несколько дней обход не делали», - рассказал потерпевший.

В настоящее время он находится на свободе, но последствия жестокого обращения испытывает до сих пор. «Палец на левой руке и два пальца на правой руке не работают вообще. Мне тяжело работать на компьютере, а я программист это очень мешает мне», - пожаловался бывший пациент тюремной больницы.

Он сомневается в перспективах продолжения дела. «Я уже писал в следственный комитет и даже позвонил два раза. Они мне сказали, мы перенаправляли на (региональное следственное управление), они должны тебе ответить в течение месяца, но уже больше месяца прошло», - посетовал потерпевший.

Другой бывший пациент, представившийся как Алик, пребывал в Ростовской тюремной больнице в январе 2020 года. «По сравнению с некоторыми другими потерпевшими я отделался лёгким испугом. Подавали заявление через Сокуренко, за расследованием не следил, но знаю, что следствие зависло", - сообщил Алик.

Отметим, что у арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали правозащитники.