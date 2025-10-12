Возобновлено расследование дела о пытках в ростовской тюремной больнице

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком вновь приступил к расследованию дела о превышении полномочий сотрудниками ростовской тюремной больницы, которое было приостановлено зимой в связи с тем, что не были установлены подозреваемые.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года суд приговорил к семи с половиной годам заключения бывшего замначальника туберкулезной больницы ФСИН Александра Ляха, признав его виновным в организации пыток пациентов. Заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова получила шесть лет, а врач-психиатр Анастасия Поторочина – пять лет заключения. Осужденные потребовали отменить приговор, настаивая на своей невиновности, однако областной суд оставил приговор в силе. После этого было возбуждено еще одно дело о пытках в ростовской тюремной больнице, но следователи не установили подозреваемых и прекратили расследование. Юрист ряда потерпевших по делу об истязаниях в ростовской тюремной больнице Олег Сокуренко обжаловал прекращение расследования. Сами жертвы пыток не питают надежд, что виновные понесут наказание.

Показания против врачей больницы дали 62 потерпевших, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело о пытках заключенных в ростовской больнице".

Следственный комитет вновь приступил к расследованию уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками ростовской тюремной больницы МОТБ-19, пишет 11 октября 161.ru.

Из постановления о возобновлении предварительного следствия, которое цитирует издание, следует, что оно возобновлено "в связи с необходимостью производства по уголовному делу следственных и процессуальных действий, направленных на раскрытие преступлений".

По словам источника в правоохранительных органах, на решение СК могла повлиять огласка в прессе.

В феврале бывший замначальника больницы Александр Лях заключил военный контракт и покинул колонию.

Главный врач больницы Тигран Мкртчян был приговорен к двум годам заключения, он признан виновным в халатности, повлекшей смерть заключенного Дмитрия Бакшеева. 18 сентября он вышел по УДО, что удивило юриста Олега Сокуренко, оказывающего помощь пострадавшим.

