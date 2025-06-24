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08:59, 24 июня 2025

Четыре жителя Новошахтинска убиты в зоне СВО

Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Бондаренко, Максим Саидмударов, Евгений Яцуляк и Владимир Бондарев из города Новошахтинск убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 689 бойцов из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 июня официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 685 бойцов из Ростовской области.

Имена четырех новошахтинцев, убитых в ходе проведения специальной военной операции, назвали власти города в публикации о вручении им посмертных наград.

Орденами Мужества награждены Максим Бондаренко и Максим Саидмударов, медалью "Жукова" - Евгений Яцуляк, медалью "За отвагу" –- Владимир Бондарев, сообщается на странице администрации Новошахтинска в cоцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 689 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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