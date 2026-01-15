"Грузинская мечта" потребовала извинений от BBC

Власти Грузии потребовали от BBC удалить расследование о возможном применении химического оружия против демонстрантов и принести публичные извинения.

Как писал "Кавказский узел", служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с информацией "Би-Би-Си", что в ходе разгона антиправительственных митингов в Тбилиси в 2024 году власти страны использовали против протестующих химические вещества. Участники ежедневных протестов у парламента Грузии с 1 декабря 2025 года требуют провести полноценное расследование. Так, 5 декабря 2025 года они потребовали обнародовать названия химических веществ, использованных для разгона участников протестных акций. МВД Грузии никогда не закупало "камит", приобреталось и использовалось на акциях вещество под названием "хлорбензилидин малононитрилом", заявило 6 декабря СГБ Грузии. Служба прекратила проверку о превышении полномочий силовиками, но продолжила следствие о враждебных действиях против страны в связи с репортажем BBC. На еженедельных субботних шествиях протестующие требуют провести международное расследование.

Власти Грузии потребовали от Би-би-си удалить расследование о возможном применении химического оружия против демонстрантов и принести публичные извинения. С соответствующей жалобой к британской корпорации, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, правящая партия «Грузинская мечта» обратилась 14 января, пишет "Новости Грузия".

Речь идет о расследовании Би-би-си, опубликованном 1 декабря 2025 года, в котором выдвигалась версия о возможном использовании против протестующих в Тбилиси камита – химического вещества времен Первой мировой войны. Власти Грузии эти выводы отвергают, называя публикацию «клеветнической» и «политически мотивированной».

Папуашвили утверждает, что материал нарушает редакционные стандарты самой Би-би-си, а также кодекс британского медиарегулятора Ofcom. В частности, грузинская сторона настаивает, что корпорация представила как установленный факт версию о применении химического вещества, не опираясь на «проверенные и независимые источники», а позиция властей была проигнорирована.

Папуашвили заявил, что проведенное властями внутреннее расследование не подтвердило использование камита, а МВД, по его словам, никогда не располагало этим веществом. При этом ранее официально признавалось, что потенциально опасные для здоровья вещества хранились на базе грузинского спецназа. Использовались ли они во время разгонов протестов, власти так и не уточнили.

По словам Шалвы Папуашвили, британское законодательство гласит, что сначала к СМИ нужно обращаться с жалобой, а если СМИ не исправляют нарушение, то следующий шаг — обратиться в Британское бюро связи. Если нарушение не будет устранено и здесь, у них будет возможность обратиться в британский суд, уточняет "Интерпрессньюс".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики начали массово задерживать участников протестов на проспекте Руставели.

