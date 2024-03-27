Грузинские перевозчики обвинили Агентство наземного транспорта в коррупции

27 марта 2024, 03:36

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Разрешения на международные автомобильные перевозки, которое выдается Агентством наземного транспорта, можно получить посредством коррупционных схем, заявили участники забастовки водителей грузовиков и представителей транспортных компаний. Ведомство, в свою очередь, заявило, что процесс выдачи разрешений максимально прозрачен.

Более сотни водителей грузовиков и представителей транспортных компаний провели акцию протеста в Натахтари под Тбилиси. Они потребовали встречи с премьер-министром.

По словам представителя одной из транспортных компаний, ни водители, ни компании не могут продолжать работу из-за деятельности Агентства наземного транспорта, где "широко распространена коррупция и бюрократия", пишет "Батумелеби".

Перевозчики жалуются, что не могут легально получить разрешения на международные автомобильные перевозки, так как это можно сделать только посредством коррупционных схем.

"Мы были на приеме в министерстве экономики и получили обещание, что эта проблема будет решена. Иностранным компаниям выдают разрешения, грузинские компании останавливают", - заявил "Мтавари Архи" один из участников забастовки.

"Нас 15 тысяч зарегистрированных перевозчиков. Нам было сказано, что выдано 20 000 разрешений на перевозку. Но разрешения выдавались в основном турецким водителям", - сказал другой водитель.

С участниками забастовки встретился лидер объединенного профсоюза Виталий Гиоргадзе. После встречи он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что руководство профсоюза подключилось к переговорам бастующих с властями.

Агентство наземного транспорта также прокомментировало ситуацию. "Агентство наземного транспорта приняло решение о полной выдаче ограниченных разрешений с 18 марта, процесс в офисах обслуживания по-прежнему идет без сбоев. Все заинтересованные лица, получившие разрешение третьей страны (Турция, Россия, Казахстан) в течение 2023-2024 годов, имеют возможность получить соответствующие разрешения в заранее объявленные сроки. Мы также хотели бы отреагировать на широко распространенное сообщение о передаче разрешительных документов по дополнительным спискам определенным группам: мы прямо заявляем, что эта информация не соответствует действительности и служит для введения в заблуждение перевозчиков", - говорится в заявлении ведомства.

Заместитель министра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили совместно с директором Агентства наземного транспорта Леваном Гамкрелидзе встретились с перевозчиками и ознакомили их с порядком и текущими вопросами выдачи разрешений на грузоперевозки.

"Процедура выдачи разрешительных документов в первую очередь должна быть максимально прозрачной, отражать инертность перевозчиков и соответствовать лучшим международным требованиям", - приводит слова Гурамишвили "Мтавари Архи".

По его словам, с 18 марта производится выдача разрешительных документов на международные перевозки. «Процесс осуществляется прозрачно, список размещен на сайте ведомства. Мы предложили руководителям крупных компаний-перевозчиков, участвующих в совещании, максимально помочь малым перевозчикам использовать уже полученные разрешения, так как у крупных компаний есть долгосрочные контракты и объемы грузов», - добавил Гурамишвили.

Ранее "Кавказский узел" писал, что начале февраля провели акцию протеста рабочие, строящие автотассу Бакурцихе - Цнори, они потребовали выплатить заработную плату.

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