11 февраля 2024, 01:57

Строители автотрассы в Грузии потребовали выплатить зарплату

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие, строящие автотрассу Бакурцихе - Цнори в Грузии, провели акцию протеста, потребовав выплатить заработную плату. По их словам, китайская компания, которая занимается строительством дороги, не выплачивает зарплату уже три месяца.

На одном из участков строящейся автотрассы Бакурцихе - Цнори до 40 строителей провели 10 февраля акцию протеста. По их словам, строительная компания уже три месяца не выплачивает им заработную плату, передает "Мтавари Архи".

«Есть китайская компания, которая строит этот участок Бакурцихе - Цнори. В течение трех месяцев накопилась наша зарплата, которую мы не получили. Мы требуем зарплату. Если такие компании приходят в Грузию, то должна быть какая-то надзорная служба, которая будет контролировать работу компании, как они выплачивают зарплату грузинским рабочим. Что произошло, куда уходят деньги, на что они тратятся, как выплачиваются, почему они как себя ведут - непонятно», - заявил один из участников акции

Один из лидеров Объединенного профсоюза Виталий Георгадзе сказал корреспонденту "Кавказского узла", что они намерены помочь рабочим. По его словам, после изучения ситуации они обязательно вмешаются, даже несмотря на то, что рабочие не являются членами профсоюза.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2023 года объявили забастовку водители, работающие на строительстве дороги "Восток-Запад" в Грузии. Они требовали повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и соблюдения требований безопасности.

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Примечание:

"Строители тоннеля в Аджарии прекратили забастовку", "Трое рабочих пострадали на строительстве автомагистрали в Грузии", "Аналитики назвали безопасным для Грузии проект магистрали к границе с Россией".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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