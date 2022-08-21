Генпрокуратура потребовала изъять у арендаторов в Сочи 140 участков земли

21 августа 2022, 04:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

140 участков общей площадью 1524 га в Адлере требует возвратить Генеральная прокуратура в собственность государства, так как арендаторы участков не используют их по назначения - для ведения сельскохозяйственной деятельности. Арендаторы утверждают, что используют земли только по назначению, но считают, что их участь предрешена.

Сообщение от жителей Сочи, которые пожаловались на то, что у них "отбирают земли без законных оснований", поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 17 августа. "Иск подан на более 150 человек и организаций, 2 заседания прошло, 22 августа будет оглашено решение, суд не принимает никаких доказательств, на независимые проверки отвечает отказом и на какие-либо ходатайства со стороны людей и адвокатов отвечает тоже отказом", - пишет автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В Адлерском районном суде Сочи рассматривается гражданское дело по иску заместителя генерального прокурора России к 125 ответчикам, в том числе девяти юридическим лицам. Еще 23 участника процесса заявлены в качестве третьих лиц, в том числе администрация города Сочи, краевое управление кадастра и прочие.

«Ввиду того, что в здании суда не предусмотрены залы, рассчитанные на такое количество участников, то заседания проводятся в зале администрации Адлера. Следующее заседание состоится 22 августа в 9 утра», -рассказала корреспонденту «Кавказского узла» специалист канцелярии по гражданским делам Адлерского районного суда.

В иске от 4 августа заместитель генпрокурора требует признать все договор долгосрочной аренды ничтожными и вернуть 140 участков общей площадью 1524 гектара без каких-либо компенсаций Росимуществу.

В иске (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в частности, сказано: "Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена проверка законности использования земель, находящихся в федеральной собственности, расположенных на территории Адлерского внутригородского района г. Сочи, в ходе которой выявлены факты незаконного выбытия из состава земель сельскохозяйственного использования 140 земельных участков общей площадью 1 524 Га".

Приводится список ответчиков, указано, что они не используют земли по назначения, и из-за этого земля должна быть возвращена государству в лице Росимущества Краснодарского края.

20 августа адвокаты ответчиков направили свои возражения на иск. Ответчики также обратились с жалобой к президенту России.

«Нас абсолютно никто не слышит. У нас просто отбирают землю, которую мы много лет законно, согласно договоров аренды, используем по назначению. После распада СССР сочинские совхозы все распались, земли стояли бесхозные», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" фермер Анна Тумасян.

Она рассказала, что проработала в школе №29 в селе Нижняя Шиловка 30 лет - была учителем русского языка в армянской школе и завучем. «Мои родители проработали в АО "Адлерский чай" более 50 лет. Я получила землю 30 августа 2017 года, заросшую многолетним лесом, колючкой, папоротником, без дороги к ней. Я продала свой дом в селе Ермоловка, вместе с землей и все вырученные деньги вложила в арендованную землю. Мы с семьей очистили участок, вспахали своими силами, посадили виноград, хурму, инжир, посеяли специально траву для покоса на корм скоту. У меня 52 головы крупного рогатого скота, есть куры. Я добилась проведения к нам линии электропередач и установки новой станции. Старый заброшенный склад на моем участке мы переделали в дом и проживаем в нем. Нас участок кормит. Мы вложили в него все наши средства, силы, здоровье. А в исковом заявлении написано, что на моем участке растет многолетний лес, кустарник и трава, сельхозработы не велись и не ведутся. Как это понимать? Когда я выступила на суде, мне просто сказали замолчать, не дали вразумительного ответа <...> Где акты проверки наших участков? Пусть покажут, где наша подпись на них, что мы ознакомлены с актами проверки»,- заявила она.

Семья Емерьяновых - Елена, ее сын Владислав и супруга сына Регина - взяли землю АО «Адлер чай» в долгосрочную аренду на 49 лет в 2017 году. Рядом с их участком построены многоквартирные дома в урочище реки Херота, однако к ним никто не предъявляет никаких претензий.

«Моя мама Меримьянова Анна Ивановна работала в адлерском чайсовхозе всю свою жизнь. Я работала в адлерском чайсовхозе 20 лет. В тепличном комбинате выращивала цветы и овощи. После распада СССР от совхоза нам были выделены земляные паи, на которые я получила землю сельхозназначения в аренду на 49 лет <...> На участке у нас построено шесть теплиц, стоят баки для воды для полива растений, поставлена пасека с пчелами, высажен фруктовый сад <...> На арендованном участке работаем всей семьёй. Здесь не только наш труд и деньги, но и годы нашей жизни, надежда обеспечить продовольствием себя и заработать на этом. Наша семья является добросовестным арендаторами и землепользователями. 8 августа узнали, что против нас подан иск. 20 августа обратились к президенту РФ сохранить наш земельный участок за нашей семьей и не отбирать его», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Емерьянова.

Оксана Рыбалко была 15 августа на заседании суда. «Нас заставляют молчать и не дают слово, не принимают заявления, возражения и ходатайства. Поэтому вынуждены посылать их по почте. На положительный исход в нашем деле в суде мы не надеемся и сразу готовимся к апелляции в вышестоящей инстанции», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мария Евглевская рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что получила землю в аренду 8 августа 2017 года, как акционер ООО "Адлерский чай". "Понимая, что земля сельхозназначения, всей семьёй приступили к освоению участка. В сотрудничестве с ведущими агрономами и садоводами составили план действий на пять лет. После разработки верхней части участка (ступенчатый ландшафт) разбили сад на 780 яблонь, которые были закуплены в питомнике «Райский сад», сад плодоносит второй год. Затем заказала проект рекультивации участка, где специалисты из Краснодара выполнили работу и определили место для пруда под разведения карпа и место для установки теплицы. В 2020 году пруд был разбит, а 2021 заселён мальками и мелкими особями карпа, купили теплицу. Также всё это время велась борьба с сорной растительностью, сотрудничали с агропредприятиями, закупали удобрения для сада, корм для рыб, закупили средства защиты для растений и сельскохозяйственных культур. После уничтожения сорняков закупили полезную травосмесь и высеяли в саду <...> За эти пять лет моей семьей были затрачены немалые силы и материальные средства (в размере около девяти миллионов рублей),закуплена техника, сельхозинструменты, большая солнечная электростанция для обслуживания нужд участка <...> Также я обращалась в департамент сельского хозяйства Сочи за поддержкой, где меня занесли в реестр предпринимателей и поставили в очередь, объяснили, что как выделяться средства из края, мы получим помощь. И сейчас надо мной, как на преступницей, идёт суд, на котором мне доказывают, что я ничего этого не делала. Якобы никаких работ не производила», - заявила она.



Наталья Перельмутер переехала в Сочи из Москвы, так как ее старший ребенок болен астмой, и врачи посоветовали им сменить климат. "Нам переуступили права аренды на сельхозземлю, мы завезли туда много саженцев, деревьев, посадили это всё, ухаживали. Что-то уже дало урожай, что-то - только на подходе. Также мы косили траву и отдавали её соседям, у которых есть коровы, взамен брали парное молоко детям. Мы тщательно ухаживали и продолжаем ухаживать за своим участком, он нас кормит. И тут мы случайным образом узнаем, что мы участвуем в качестве ответчика в деле об изъятии участков. Прокуратура обвиняет нас в нецелевом использовании земли, якобы, мы никогда не использовали и не используем его по назначению, что, естественно, является ложью. Еще одно обвинение касается АО "Адлерчай", которые якобы получили эти земли со злым умыслом заработать на перепродаже и не собирались даже использовать её по назначению. Следовательно, по мнению истцов, все остальные сделки по переуступке тоже надо считать недействительными, хотя "Адлерчай" предоставил все доказательства обратного. В суде судья <...> не давал нам возможности для разъяснений, все наши ходатайства и отводы до единого отклонил", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Юлия Перышкина, которая защищает несколько сельхозпроизводителей в суде, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что суд и сторона истца не представили копии приложений к иску генпрокуратуры, и люди не знают, что может лечь в основу судебного акта. «Все попытки стороны ответчиков заявить ходатайства о выездном заседании суда на участки терпят фиаско, потому что суд отказывается что либо принимать и слушать участников процесса. Впечатление, что решение уже готово. Было отклонено ходатайство о прекращении дела по причине истечения трехлетнего срока исковой давности подачи иска. Где были раньше прокуроры?»- задается вопросами юрист.

Юрист Михаил Марченко придерживается аналогичного мнения: по его словам, процесс ведется «не по правилам ГПК РФ». По его мнению, такое огромное количество участников дела не позволит суду даже при желании разобраться в сути происходящего на каждом участке с каждым арендатором. Юрист считает, что такие иски надо подавать индивидуально к каждому арендатору. Он не исключает, что есть недобросовестные пользователи землей, однако таких не очень много. «В основном арендованные земли используются добровольно», - сказал Марченко корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним также, что 30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Кубани выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. Мошенники завладели более чем двумя тысячами гектаров территории парка и планировали вырубить вековой лес ради строительства, сообщило ведомство. Следователи заподозрили, что с помощью подложных документов о правах на земельные участки и местоположения координат их границ с 1998 года были получены права собственности на 11 066 земельных участков, часть которых была расположена на землях Сочинского нацпарка. 21 сентября 2021 года суд в Сочи арестовал эти участки.

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