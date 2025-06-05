Активистка Татьяна Поливанова задержана в Сочи по уголовному делу

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Силовики провели обыск у активистки Татьяны Поливановой в Сочи и доставили ее в изолятор. Суд готовится избрать меру пресечения активистке, обвиненной в посредничестве при передаче взятки. Близкие уверены, что преследование связано с общественной деятельностью Поливановой.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2024 года у руководителя общественной организации РОД (Российское объединение домохозяйств и землепользователей) Татьяны Поливановой и членов ее семьи в Таганроге прошли обыски в связи с делом о мошенничестве с землями нацпарка Сочи. Организация Поливановой предоставила правовую помощь десяткам садоводов, чьи участки были изъяты судом из-за этого дела. Активистка подала иск к Генпрокуратуре России за распространение недостоверной информации.

Массовое изъятие земельных участков в Краснодарском крае связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

После обыска, который прошел утром 4 июня, Татьяна Поливанова была задержана и доставлена в ИВС на Мацесте, а сегодня днем Центральный районный суд Сочи рассмотрит вопрос о мере пресечения, сообщили “Кавказскому узлу” родные активистки.

В 6.30 утром силовики пришли в дом Поливановой. По словам одного из ее сыновей, который находился дома во время обыска, они изъяли телефон, компьютер и банковские карты. «Они забрали технику, пытались забрать и мой телефон, но я объяснил, что он необходим по работе», – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" старший сын активистки Алексей Поливанов.

До 9:30 утра никому из семьи не разрешали связаться с адвокатами. Затем Поливанову увезли на допрос на Парковую 15, в следственный комитет, при чем защиту к ней допустили только ближе к 11.00. По словам сыновей, допрос длился до 19.00, после чего их мать была помещена в изолятор временного содержания на Мацесте.

Поливановой предъявлено обвинение по статье о посредничеству во взяточничестве (часть 2 статьи. 291.1 УК РФ). По версии следствия, с конца марта по середину мая 2025 года она якобы получила от своей знакомой 60 тысяч рублей и передала их неназванным чиновникам за содействие в оформлении земельного участка в собственность. Деньги, согласно материалам дела, поступили частично на карту сына Поливановой, частично – на карту ее знакомого.

В постановлении следователя Кашапова указано, что Поливанова, используя «обширные связи» и «должностное положение» в общественной организации «Российское объединение домохозяйств и землепользователей», передала взятку за помощь в предоставлении земли для индивидуального жилищного строительства в Лазаревском районе Сочи. Сыновья и знакомые активистки настаивают, что не знают упомянутых в деле людей, подчеркивая что сумма в 60 тысяч рублей выглядит сомнительно.

«Это выглядит как фарс. 60 тысяч – это цена подержанного смартфона, а не взятки за землю в Сочи, где за такой участок чиновники требуют десятки миллионов», – отметил Алексей Поливанов.

Семья уверена, что дело сфабриковано в отместку за активную общественную деятельность Поливановой, которая ранее уже сталкивалась с преследованием и обысками. Тогда, по словам сына, следователи доказательств не нашли, а суд позже постановил выплатить Поливановой компенсацию за незаконное преследование – пять тысяч рублей.

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