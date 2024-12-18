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04:51, 18 декабря 2024

Сочинская активистка подала иск к Генпрокуратуре о защите чести и достоинства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Татьяна Поливанова, которая оказывает правовую помощь сочинским садоводам в связи с изъятием земли, обвинила генеральную прокуратуру России в распространении недостоверной информации и подала против нее иск в Верховный суд.

Как писал "Кавказский узел", у руководителя общественной организации РОД (Российское объединение домохозяйств и землепользователей) Татьяны Поливановой и членов ее семьи в Таганроге прошли обыски в связи с делом о мошенничестве с землями нацпарка Сочи. Организация Поливановой предоставила правовую помощь десяткам садоводов, чьи участки были изъяты судом из-за этого дела. 

Жители Краснодарского края неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельные участки. В ноябре прокуратура потребовала изъять в пользу государства 65 земельных участков у 54 жителей Туапсинского района. По версии ведомства, в 2000-х годах власти необоснованно распродали эти участки. 5 декабря Конституционный суд рассмотрел жалобы 14 жителей Кубани на незаконное лишение их права собственности на земельные участки в Сочи, а 8 декабря - еще порядка десятка жалоб рассмотрел Верховный суд и отправил их на пересмотр.

17 декабря председатель общероссийской общественной организация содействия реализации и защите прав граждан «Российское объединение домохозяйств и землепользователей» (РОД) Татьяна Поливанова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что обратилась в Верховный суд Российской Федерации с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиком по иску выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации в лице начальника Главного гражданско-судебного управления Бочкарева С. А.

Поливанова потребовала солидарно от Генпрокуратуры и Бочкарева выплатить ей миллион рублей за нанесенный моральный вред в связи с публичным распространением недостоверной информации 5 декабря на заседании Конституционного суда Российской Федерации. Она также потребовала опровергнуть данную информацию на официальных сайтах Генеральной прокуратуры и Конституционного суда и в "Российской газете".

"5 декабря на заседании Конституционного суда РФ начальник Главного гражданско-судебного  управления  Генеральной прокуратуры Бочкарев  С.А. озвучил <...> правовую позицию по обращениям в Конституционный суд РФ <14 заявителей> о проверке конституционности положений статей 12, 209, 304 Гражданского кодекса РФ, пункта 5 статьи 1 Федерального закона  от 13.07.2015 года №218- ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,… где распространил о ней и возглавляемой ею организации сведения не соответствующие действительности, которые она и требует опровергнуть", - говорится в иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По словам Поливановой, она следила за процессом по прямой трансляции из Конституционного суда и поддерживала связь с участниками процесса, ей передали копию официально озвученной в «позиции Генпрокуратуры» по поводу изъятия земель у сочинских землепользователей. "Представительство заявителей в Конституционном Суде РФ осуществляет Поливанова Т.А., которая позиционирует себя правозащитником законных интересов граждан на землю, а на самом деле отстаивает бизнес-интересы строительных компаний Краснодарского края. В 2022 и 2023 годам она, в том числе через сыновей-риелтеров, получила 170 миллионов рублей от строительных организаций. Скрыто от суда и то, что некоторые «садоводы» признали свою вину в желании похитить землю, сфальсифицировали для этого документы и статус членов садоводческих товариществ, в связи с чем в отношении их судами г. Сочи постановлены приговоры, которыми они в 2024 году осуждены за мошенничество», - заявил на суд С. Бочкарев. Это было зафиксировано на видео и в заявлении за подписью руководства Генпрокуратуры.

Татьяна Поливанова заявила, что не представляет и не может представлять интересы кого-либо в Конституционном суде, так как не имеет высшего юридического образования и научной степени, которые требуются для такого представительства. Слова же о том, что она получила от застройщиков 170 миллионов рублей она назвала клеветой. «У каждого из моих сыновей свой бизнес: у Алексея – риэлтерско-маркетинговое агентство, он действительно работает с застройщиками Краснодарского края, оказывает им содействие в продаже квартир, построенных по ФЗ №214. Он не торгует землями, тем более в Краснодарском крае и Сочи, платит налоги, регулярно проходит проверки по финмониторингу. Второй сын Александр занимается биотуалетами и никакого отношения к застройщикам не имеет», - пояснила Поливанова.

Она считает, что ее пытаются очернить, как и ее общественную организацию. Поливанова уверена, что выиграет дело, так как никакие доказательства заявленных обвинений Генпрокуратура не представила и представить не может.

Данные сведения о Татьяне Поливаной были распространены публично не только устно, с трибуны Конституционного суда на всю страну, так как велась трансляция заседания, но еще и в письменно оформленном документе, переданном судьям Конституционного суда, отметил адвокат Алексей Фурсов.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения

«Согласно постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в средствах массовой информации, распространение в сети интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения", - рассказал Фурсов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в соответствии с законодательством "обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежим на ответчике, а истец обязан доказать лишь факт распространения сведений лицом, которому предъявлен иск". То есть, по словам Фурсова, Генеральная прокуратура Российской Федерации будет обязана либо доказать, что Поливанова получила незаконным путем с участием своей общественной организации 170 миллионов рублей, а также, не имея юридического образования, представляла в судах интересы садоводов, либо должна будет опровергнуть на своем сайте обвинения в адрес Поливановой.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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