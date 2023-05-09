Ветеран войны из Сочи пожаловалась на изъятие земельного участка

09 мая 2023, 06:12

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Накануне Дня победы семья сочинского ветерана Раиса Скаковой получила из городской прокуратуры об изъятии у них земельного участка, который, как утверждает экспертиза, находится частично в границах Сочинского национального парка. Спорный участок Раиса Скакова получила 37 лет назад и в 2014 году переписала на дочь.

8 мая ветеран война, 92-летняя Раиса Скакова получила иск от прокурора города Сочи, в котором он просил суд Адлера лишить дочь ветерана Людмилу Харитонову участка земли. Участок Скакова переписала на дочь в 2014 году после того, как почти 40 лет обрабатывала его.

Раиса Скакова призналась корреспонденту "Кавказского узла", что не понимает, как участок земли спустя 40 лет вдруг стал незаконным имуществом. «Земельный участок № 11 в СНТ «Автомобилист» площадью 758 квадратных метров получила 37 лет назад. В 2014 году, когда здоровье стало подводить, переписала участок на дочь Людмилу. Ее сын и мой внук Роман - военный пенсионер, ему также полагается по закону земельный участок, но ему землю никто не предлагал. Пользовались участком все вместе. Теперь у нашей семьи отнимают нашу собственность, лишают нас права на землю», - рассказала она.

В исковом заявлении на имя Людмилы Харитоновой (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") за подписью заместителя прокурора Краснодарского края - прокурора города Сочи В.Н. Овечкина указано, что была проведена проверка "соблюдения требований земельного законодательства", в ходе которой было установлено, что упомянутый земельный участок "незаконно оформлен в собственность ответчика, поскольку образован в границах ранее учтенных земель федеральной собственности". Он частично находится в границах земель Кудепстинского участкового лесничества, территория которого определена планом лесонасаждений 1997 года. При этом прокурор ссылается на заключение специалиста-сотрудника Сочинского нацпарка.

Прокурор отмечает, что "право собственности на данный земельный участок 19.05.2009 года зарегистрировано за Харитоновым Р.Н., на основании договора дарения земельного участка 13.01.2014 перешло Харитоновой Л.Н." Однако, далее пишет он, в 1994 году было издано постановление главы администрации Адлерского района, в соответствии с которым был утвержден список владельцев садовых участков. На тот момент Роману Харитонову было 17 лет, "в связи с чем, в силу закона, он не мог являться землепользователем участка".

В связи с этим прокурор просит признать отсутствующим право Людмилы Харитоновой на участок и снять его с государственного кадастрового участка.

Дочь ветерана Людмила Харитонова и ее внук Роман Харитонов подтвердили получение иска от прокурора. «Из суда повестки никакой не получали, стали сами искать, на какую дату назначен суд, и нашли, что на 16 мая. Естественно, мама в 92 года не может прийти на суд, хотя она говорит, что очень бы хотела посмотреть в глаза прокурору и судьям», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Людмила Харитонова.

Роман Харитонов усомнился в сведениях о том, что участок находится на землях нацпарка. "Ни один из истцов или экспертов не приходил к нам на участок и не осматривал его», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Они с матерью написали "отзыв на полученный иск", который направили на имя судьи. В нем они заявили, что участок принадлежит семье по закону.

Напомним, что 15 октября 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив участков 74 ответчиков. Предприниматели обратились к президенту Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края. 26 ноября в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель, была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство о недопустимости изъятия участков у добросовестных предпринимателей. Представитель Генпрокуратуры России пообещал, что с добросовестными фермерами Адлерского и Хостинского районов Сочи, чьи земли должны быть изъяты, будут заключены договоры, после чего они смогут продолжить работу.

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