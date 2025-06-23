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05:51, 23 июня 2025

Прокуратура потребовала изъять землю под коттеджным поселком в Геленджике

Суд и коттеджный поселок. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд принял к рассмотрению иск прокуратуры Краснодарского края, которая потребовала изъять в пользу государства землю под коттеджным поселком Маяк в Геленджике, а построенные дома признать самостроем и снести.

Исковое заявление прокуратуры Краснодарского края в защиту интересов неопределенного круга лиц и Российской Федерации в связи с утратой прав государства на участок земли в населенном пункте Кабардинка, где был построен элитный коттеджный поселок Маяк, поступило на рассмотрение Геленджикского городского суда.

Прокуратура потребовала изъять земельный участок стоимостью около миллиарда рублей в пользу государства, а сами коттеджи признать самовольными строениями и снести, пишет сегодня, 23 июня "Коммерсант".

Ведомство в ходе проверок установило, что поселок Маяк находится на территории одноименной туристической базы, которая в годы СССР имела статус государственного профсоюзного учреждения, в ее бессрочном пользовании находился участок площадью 8,4 гектара. В 1992 году президиум Федерации независимых профсоюзов России передал турбазу своему подразделению в Геленджике. При этом, как утверждает прокуратура, у президиума не было права распоряжаться объектом, так как не было соответствующего постановления Совета министров Российской Федерации.

После передачи турбазы она была акционирована, одним из акционеров стал действующий глава Приморско-Ахтарского района Кубани Максим Бондаренко. По мнению прокуратуры, он вместе с другими лицами организовал серию судебных решений, которые позволили разделить упомянутый участок на более мелкие участки и зарегистрировать право собственности граждан на них.

В 2008 году тот же Геленджикский городской суд изменил вид разрешенного использования участка с "эксплуатации курортного комплекса" на "индивидуальное жилищное строительство", а в 2012 году здесь стали строить коттеджи.

Помимо Бондаренко в деле ответчиками выступают еще 48 граждан, в числе которых родственники бывших высокопоставленных кубанских чиновников, а также союз по управлению имуществом "Поселок Маяк".

Сам Максим Бондаренко не согласился с претензиями прокуратуры. В интервью изданию он заявил, что имущество было приобретено им тогда, когда он успешно занимался бизнесом, все сделки были заключены совершенно законно. Он добавил, что готов доказать это.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Краснодарского края неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельные участки. В ноябре 2024 года прокуратура потребовала изъять в пользу государства 65 земельных участков у 54 жителей Туапсинского района. По версии ведомства, в 2000-х годах власти необоснованно распродали эти участки.

В октябре 2023 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии земельных участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иск, лишив 74 ответчиков земельных участков.

Массовое изъятие земельных участков связано с делом о мошенничестве с землями Сочинского национального парка: под арест попали 11 066 земельных участков, в том числе участки, выделенные властями многодетным семьям, а затем суды начали массово лишать владельцев права собственности на эти земли, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба сочинцев за земли в нацпарке".

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Автор: "Кавказский узел"

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