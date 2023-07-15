Глава Минобрнауки Дагестана Яхья Бучаев на встрече с жителями села Октябрьское. Стопкадр из видео https://vk.com/wall-74219800_1995919

15 июля 2023, 09:36

Встреча жителей села Октябрьское с Бучаевым прошла на повышенных тонах

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Во время встречи жителей села Октябрьское, которые жаловались на аварийную школу, с главой Минобрнауки Дагестана Яхьей Бучаевым произошла перепалка. Пользователи соцсети, просмотревшие ролик со спором, раскритиковали госслужащих за бестактность.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе пожаловались на ветхое состояние местной школы. Они заявили, что людям опасно находиться в ее здании. 10 июля власти Хасавюртовского района провели встречу с жителями села Октябрьское. 14 июля глава Дагестана Сергей Меликов поручил вице-премьеру Муслиму Телякавову и министру образования Яхье Бучаеву встретиться с сельчанами и решить их проблему.

Сегодня ночью в паблике "Голос Дагестана" было опубликовано видео, на кадрах которого показан министр образования Дагестана Яхья Бучаев, а также начальник управления образования Хасавюртовского района Крымсолтан Кабардиев. Они находятся в коридоре школы, около двери одного из классов. Вместе с ним в коридоре находятся еще несколько мужчин, судя по всему местные жители.

Между сельчанами и Кабардиевым идет перепалка. Он спрашивает одного из местных жителей "Зачем ломаешь, откроют сейчас" судя пор всему, имея ввиду дверь, которая закрыта. Тот встречно задает ему вопрос: "Зачем закрыта". "Это наша школа, наши дети, не ваши", – сказал повышенным тоном еще один местный житель. "Все наши дети", – ответил ему Кабардиев.

В этот момент одновременно что-то говорят и другие присутствующие, однако из слова неразборчивы. Обстановка в коридоре напряженная, мужчины говорят на повышенных тонах.

"Судя по видео-кадрам с места события разговор у них получился не совсем конструктивный. Жители остались недовольными", – сказано в описании видео.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны почти 173 тысячи пользователей, на 09.10 мск набрал 55 отметок "нравится" и 36 комментариев.

"Вот и вся культура этих госслужащих", – написал Иван Грачев.

"Умеют" решать проблемы", – сыронизировала Альмаса Каирова.

"Ни стыда, ни совести", – возмутилась Меседа Рамазанова.

"Водоканал чопиками дыры в трубах латают, а министерство образование устанавливает подпорки для потолков в школах", – указал пользователь Starina Frenki.

"В сельских школах полностью развалили образование, бездействие министерства образования Дагестана, и нет контроля. Прикрывают директоров школ. Пишут в отчётах, что обеспечены все ученики учебниками, что созданы условия для учебного процесса, и что обеспечена безопасность в школе. А возникает вопрос, а где всё это?" – спросил Осман Абубакаров.

"Кавказский узел" также писал, что глава Дагестана Сергей Меликов еще в апреле 2021 года заявил, что официально в республике аварийными признаны 122 школы, однако в реальности их число может достигать 200.

Напомним, длительное время в Дагестане оставалась актуальной проблема с трехсменкой в школах. 17 октября 2020 года стало известно, что правительство России одобрило финансирование создания новых мест в школах для ликвидации трехсменного обучения в Чечне, Дагестане и Ингушетии. На эти цели трем республикам Северного Кавказа, а также Бурятии было выделено 12 млрд рублей. 17 февраля власти Дагестана рапортовали о ликвидации трехсменки в школах.

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Примечание:

"Глава правительства Дагестана раскритиковал темпы строительства сельской школы", "Часть спортзала обрушилась в дагестанской школе", "Прокуратура заинтересовалась отсутствием школы в дагестанском селе".

Автор: "Кавказский узел"

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