Сообщение МВД Дагестана о террористе в никабе вызвало недоумение в соцсети

12 августа 2024, 12:39

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Информация МВД Дагестана о том, что напавший на силовиков уроженец Чечни Али Демильханов для конспирации одевает никаб выглядит сомнительно на фоне развернувшейся кампании против религиозной одежды, отметили пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 9 августа МВД Дагестана распространило информацию, что уроженец Чечни Али Демильханов ранил двоих полицейских. Ведомство отметило, что мужчина передвигается в никабе. Позже МВД Дагестана опровергло информацию о нападении, заявив, что речь шла о происшествии 2017 года, а информацию с перемещением разыскиваемого в никабе назвало актуальной. Сообщение МВД Дагестана о розыске террориста, который скрывает свою личность, используя никаб, является продолжением тренда, заданного федеральным центром на борьбу против религиозной одежды, отметили 11 августа опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Пост о том, что МВД Дагестана опровергло свое же сообщение о нападении Али Демильхановым на полицейских, опубликовал 10 августа Instagram*-паблик chp.checchnya, на который подписаны около 417 тысяч пользователей. На 12.00 мск эта запись набрала 146 отметок "нравится" и 39 комментариев.

"Я знал, что что-то не чисто. До сих пор никогда не было такого, а сейчас, когда идут разговоры о запрете никаба, "террорист" вышел в никабе. Чтобы его не заметили, наверное", – написал turpal_666_95.

"Именно когда запретили никаб, он вышел в никабе, чтоб его не узнали?" – спросил abakaev_195.

"Даже первоклассник в это не поверит", – заявил пользователь с ником xozamafioza.

"Да сами дагестанцы им не верят", – считает vashbrat6960.

"Когда уволят министра МВД, сколько лет он там сидит?" – задался вопросом magamedov195.

"МВД Дагестана не в курсе видимо, что чеченец в жизни не наденет женскую одежду на себя", – заявил пользователь _umm_asil_.

"Никогда не поверю, что чеченец оденет женское платье. Чеченцы очень гордый народ. Не надо верить всему, что говорят <…>", – написал пользователь prikol_murad_dag.

Напомним, 23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. После этого духовенства республик Северного Кавказа выступили с рекомендациями ввести ограничения на ношение религиозной одежды. Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдуллаев анонсировал фетву о запрете никаба. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил разрешить образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. "Кавказский узел" подготовил справку "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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