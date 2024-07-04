Муфтият Карачаево-Черкесии запретил никабы

04 июля 2024, 22:31

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Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии запретило ношение никабов до устранения угроз и нового богословского заключения.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что муфтият республики в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба. Оснований для всеобщего запрета никаба нет, однако может быть введен временный запрет из соображений безопасности, заявил 2 июля руководитель отдела фетв муфтията. Координационный центр мусульман Северного Кавказа пообещал до конца июля принять фетву по этому поводу, чтобы "устранить факторы", которые мешают безопасности, сообщил глава центра. 3 июля Духовное управление мусульман республики проинформировало, что в Дагестане введен запрет на ношение никаба, он действует до нового богословского заключения. Ношение никаба и паранджи в современных условиях наносит практический вред мусульманам и угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях, заявил в тот же день Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло указ, которым ввело временный запрет на ношение никабов в республике.

"руководствуясь заявлением (постановлением) Совета муфтиев Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно "хиджаба" и "никаба" духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской республики считает ношение никаба в современных условиях в России запретным, до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения", - говорится в тексте документа, который опубликован сегодня в Telegram-канале Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии.

Указ подписал муфтий КЧР Исмаил Хаджи бердиев, который также занимает пост председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа .

Решение о запрете никаба не является обязательным, следовать ему будут лишь те, для кого муфтият Дагестана является авторитетом, а это далеко не все жители республики, заявили опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы и бывший имам, комментируя решение муфтията Дагестана.

Напомним, 28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

После предложения Даванкова с критикой в его адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи".

Власти Дагестана подключились к дискуссии о никабах после атаки боевиков в Махачкале и Дербенте. Сергей Меликов озвучил свою позицию 25 июня, спустя два дня после атак, реакцией на слова главы республики стало заявление муфтия Дагестана о необходимости запрета никабов. Духовное управление мусульман Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, полагают опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы и востоковеды. Нарушителям запрета грозит максимум осуждение и порицание, указали они.

При этом в Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, "Кавказский узел" проанализировал в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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