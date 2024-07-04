Религиоведы оценили вероятность соблюдения запрета на никаб в Дагестане

04 июля 2024, 19:40

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Фетва о запрете никаба не является обязательной, следовать ей будут лишь те, для кого муфтият Дагестана является авторитетом, а это далеко не все жители республики, сочли опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы и бывший имам.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что муфтият республики в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба. Оснований для всеобщего запрета никаба нет, однако может быть введен временный запрет из соображений безопасности, заявил 2 июля руководитель отдела фетв муфтията. Координационный центр мусульман Северного Кавказа пообещал до конца июля принять фетву по этому поводу, чтобы "устранить факторы", которые мешают безопасности, сообщил глава центра. 3 июля Духовное управление мусульман республики проинформировало, что в Дагестане введен запрет на ношение никаба, он действует до нового богословского заключения. Ношение никаба и паранджи в современных условиях наносит практический вред мусульманам и угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях, заявил в тот же день Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

Шариат говорит, что решение суда является обязательным для мусульманина, при чем суда не только шариатского, а фетва, согласно шариату, не является обязательной

Фетва, вынесенная Духовным управлением мусульман Дагестана, не является обязательной для всех мусульман, уверен профессор НИУ ВШЭ, специалист по сравнительному правоведению и исламскому праву Леонид Сюкияйнен. "Это рекомендательная норма и ее авторитет и исполнение зависит от авторитета органа, который принял это решение. У муфтията нет каких-то рычагов для того, что заставить всех исполнять это решение. Тем более, что мы знаем, что в Дагестане есть большая группа мусульман, которая не разделяет это решение. Шариат говорит, что решение суда является обязательным для мусульманина, при чем суда не только шариатского, а фетва, согласно шариату, не является обязательной", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, своего рода наказанием для мусульманок Дагестана, которые продолжат носить никаб, может быть общественное преследование."Но и это в том случае, когда в определённом кругу людей фетва муфтията воспринимается как нечто обязательное. Не все же, как я уже сказал, считают решение муфтията обязательным для себя. Возможно, в какой-то мечети имам запретит посещать мечеть мусульманкам в никабе, может, где-то будет строгое наблюдение за этим, но не по всему Дагестану. Строго говоря, сам муфтият и должен объяснить, как именно они намерены следить за исполнением фетвы и что за наказание ждет мусульманок", - отметил он.

В мусульманском мире преобладает точка зрения, что обязательным является то, что принято на законодательном уровне, подчеркнул он. "То есть если в стране принят закон о запрете никаба, то все соблюдают этот закон. Если принят закон об обязательном ношении никаба, то все следуют этому закону. Все что не попало в закон, является рекомендацией. Нет единой позиции относительно обязательности закрывать лицо. Ислам в целом отличается плюрализмом мнений. Есть рекомендация закрывать лицо, чтобы не искушать. Но это рекомендация, а не обязательная норма", - пояснил он.

Имамы будут основными лицами, требующими исполнения этой фетвы. Но и не все имамы согласны с этим решением.

Фетвы, согласно шариату, не являются обязательными, отмечает кандидат исторических наук, заведующий Центром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Владимир Бобровников. "Согласно нормам ислама, касающихся одежды женщин, одежда не должна быть открытой и тесно прилегать к телу, чтобы не подчеркивать фигуру. Смысл в том, чтобы не допускать искушения. Ношение никаба не является обязательным по нормам ислама. Это скорее традиция, а не норма. Поэтому фетва, изданная муфтиятом Дагестана, не может быть обязательной для мусульманок Дагестана. Это однозначно рекомендация от организации, призванной объединять мусульман республики. Насколько они будут исполнять фетву, зависит от самих жителей Дагестана", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, исполнение запрета скорее всего будет возложено на имамов. "Мне кажется, что они будут агитировать за исполнение этого решения. Имамы будут основными лицами, требующими исполнения этой фетвы. Но и не все имамы согласны с этим решением. Сколько их в процентном соотношении, я не могу знать. Но ситуация в целом неоднозначная и сложная. Мне самому интересно, как муфтият собирается наказывать тех, кто не исполнит его решение", - отметил он.

Законов, запрещающих ношение в никаба в РФ на законодательном уровне, еще не принято, констатирует главный редактор журнала "Религия и право", доктор юридических наук Анатолий Пчелинцев. "Таких стран в целом очень мало. Пара европейских стран и несколько регионов западных стран, где на законодательном уровне запрещено ношение никаба и есть определенная ответственность за нарушение закона. Поэтому в данных условиях ношение никаба не может входить в противоречие с нормами уголовного права Российской Федерации, поскольку такого закона о запрете попросту нет", - сказал Пчелинцев.

Сюкияйнен в свою очередь привел пример судебного решения в Кувейте на тему одежды мусульманок."Был случай, когда две женщины, избранные в парламент, не носили хиджаб. Противники их обратились в суд с требованием лишить их депутатских мандатов. Суд сказал, что нормы шариата не являются юридически обязательными в нашей стране. Поэтому каждый может соблюдать шариат в силе своей приверженности к нормам шариата до тех пор, пока они не стали законами. Вот тогда это станет обязательным", - рассказал специалист.

Бывший имам дагестанской мечети Надирийя Ахмад Анчихский выразил мнение, что женщинам в исламе рекомендовано закрывать лицо, если есть опасность соблазна для мужчин.

"В исламе женщинам однозначно рекомендуется закрывать лицо, когда есть опасность искушения и соблазна для посторонних глаз и пристального внимания к ней. Шариат говорит, что любая причина для соблазна может стать поводом для закрытия лица. В целом среди ученых преобладает мнение о том, что лицо женщины должно быть закрыто, если это является предметом для искушения для мужчины", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Муфтият ведет свою работу так, что все те, кто не с ними, подаются ими обществу как салафиты или ваххабиты. На самом деле это не так.

По его мнению, фетва муфтията Дагестана о временном запрете никаба вряд ли будет исполнена всеми мусульманами. "Если фетва выдается легитимным органом, который является авторитетом для всех мусульман, то этот орган обладает инструментами для навязывания своего решения. В данном случае муфтият Дагестана по сути является общественной организацией, и ее решение не может быть легитимным, поскольку муфтият не может обеспечить выполнение этой фетвы. С точки зрения этой фетвы, не может быть никакого наказания для тех, кто ее не исполняет, поскольку муфтият не является органом, который может покарать, наказать за невыполнение своих решений. Все решения муфтията носят рекомендательный характер. Наказать могут правоохранительные органы, но это только в том случае, если будет принят соответствующий закон о запрет никаба", - сказал Анчихский.

Журналист Владимир Севриновский заявил, что "салафитского направления ислама придерживаюится примерно треть дагестанцев. "Этих людей треть дагестана, этих люде примерно миллион человек. С ними надо считаться", - заявил он в дискуссии, опубликованной в YouTube-канале Евгении Альбац*. Он уверен, что фетву муфтията о запрете никаба салафиты соблюдать не буддут. "Салафиты к к муфтияту не прислушиваются. Как раз те, кто носит никабы, для них фетва муфтията – пустой звук".

Бывший имам отметил, что если Севриновский "имеет в виду тех, кто не подчиняется муфтияту, то наверно их даже больше миллиона". "Если он имеет в виду тех, кто нарушает определенные законы, то этих мусульман неправильно называть салафитами и равнять под одну гребенку. Сам муфтият ведет свою работу так, что все те, кто не с ними, подаются ими обществу как салафиты или ваххабиты. На самом деле это не так. Салафизм в своей сути совсем другой. Он не предполагает неподчинение, выход против правительства, революционность и так далее. Это исламско-правовая доктрина, базирующаяся на строгом следовании исламу, на основе знания, в понимании праведных предшественников. И поверьте мне, она очень далека от радикализма и экстремизма. А исповедующих ислам таким образом, думаю, миллиона конечно не наберется», - подчеркнул он.

Напомним, 28 мая вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

После предложения Даванкова с критикой в его адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи".

Власти Дагестана подключились к дискуссии о никабах после атаки боевиков в Махачкале и Дербенте. Сергей Меликов озвучил свою позицию 25 июня, спустя два дня после атак, реакцией на слова главы республики стало заявление муфтия Дагестана о необходимости запрета никабов. Духовное управление мусульман Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, полагают опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы и востоковеды. Нарушителям запрета грозит максимум осуждение и порицание, указали они.

При этом в самой Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, "Кавказский узел" проанализировал в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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