Аналитики назвали нелояльные муфтияту мечети в Дагестане

03 июля 2024, 20:29

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К нелояльным можно отнести мечети, где было противостояние имамов и джамаата с муфтиятом Дагестана, а "радикальные" религиозные учреждения закрывают, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, классификация мечетей, озвученная муфтием Дагестана, свидетельствует, что по нелояльным мечетям будут продолжаться рейды, в том числе и по инициативе сторонников ДУМ.

Как писал "Кавказский узел", муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев 1 июля призвал не называть участников атаки боевиков в Махачкале и Дербенте исламскими террористами. В этот же день он объяснил, что большая часть мечетей лояльно относится к муфтияту, но существуют и мечети, посетители которых настроены радикально. Так, по его словам, в можно выделить три категории мечетей - те, в которых есть полное взаимопонимание с имамом и джамаатом, нелояльные муфтияту мечети и третья, которые посещают "без пяти минут ваххабиты".

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. Погибли 22 человека, в том числе 17 силовиков. Среди участников атак оказались близкие родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, отправленного после этих событий в отставку. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Сложно комментировать высказывания такого человека, ка муфтий Дагестан, заявил журналист Идрис Юсупов (признан Минюстом иноагентом, но оспаривает это решение в суде). "Его слова, во-первых, недостаточно понятны. Во-вторых, неоднозначны. Например, он заявил ранее о запрете никаба. А потом отдел по фетвам ДУМ Дагестана заявил нечто противоположное. И сейчас комментарии должны быть, наверное от официальных лиц муфтията — что имелось в виду под разными категориями мечетей", - сказал он.

1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев заявил, что муфтият республики в ближайшее время издаст фетву о запрете никаба. Оснований для всеобщего запрета никаба нет, однако может быть введен временный запрет из соображений безопасности, заявил 2 июля руководитель отдела фетв муфтията. Сегодня Духовное управление мусульман республики проинформировало, что в Дагестане введен запрет на ношение никаба, он действует до нового богословского заключения.

Журналист отметил, что муфтий не конкретизировал, какие мечети и каких имамов он имел в виду. "К примеру, кизлярская мечеть, где было противостояние — к какой категории относится? Или в Агвали в Цумадинском районе, где также были вопросы при смене имама. Или в Семендере, та же мечеть на улице Венгерских бойцов в Махачкале", - указал Юсупов.

Хотя большинство мечетей под эгидой ДУМ и имамы назначаются муфтиятом, но это не значит, что прихожане все подчинены ДУМ

Российский антрополог-кавказовед уверен, что своим заявлением муфтий дистанцируется от мечетей, которые посещали участники вылазки в Махачкале и Дербенте. "Хотя большинство мечетей под эгидой ДУМ и имамы назначаются муфтиятом, но это не значит, что прихожане все подчинены ДУМ. Рейды по так называемым мечетям были и будут продолжаться. Они в любом случае были бы продолжены. Потому что риторика муфтия не новая, она с 1990-х годов повторяется", - пояснил он.

Представитель Миннаца Дагестана уточнил, что третья категория мечетей находится под прицелом всегда. "Те мечети, которые не подчиняются — мы закрываем. Большинство из них уже закрыты", - сказал он.

Представитель Миннаца считает, что рейды по нелояльным мечетям продолжатся и инициаторами их могут быть сторонники ДУМ. "Старшие выступают в мечетях, просят не участвовать в делах, которые не нужны Дагестану. А в муфтияте некоторые говорят, если не успокоятся, будем по-другому успокаивать. Вчера, например, из муфтията люди двух женщин с закрытыми лицами предупредили, что те "будут отвечать и по шариату, и по уголовному закону". Поэтому в муфтияте хотят своими силами решать вопросы, а если не справятся - привлечь общественность и полицию", - сказал он.

Представитель Миннаца уточнил, кого можно отнести ко "второй категории". "Это например мечеть в Кизляре. Они зарегистрировались в Москве. Подчинились ДУМ РФ во главе с муфтием Равилем Гайнутдином. Это не понравилось дагестанскому муфтияту. Но сейчас достигнута договоренность, что другие мечети не будут регистрировать в ДУМ РФ в Москве", - пояснил он.

Как писал "Кавказский узел", центральная джума-мечеть Кизляра в лице ее имама Сагидгусейна Гусейнова в октябре 2021 года изъявила желание войти в состав Духовного управления мусульман России. Решение о переходе джума-мечети под юрисдикцию ДУМ России связано с противостоянием местных общин с муфтиятом республики, заявили аналитики.

29 мая 2022 Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Кизлярского райсуда, который отказал в иске муфтията Дагестана к имаму джума-мечети Кизляра Сагидгусейну Гусейнову. Религиозная организация требовала признать слова Гусейнова, сказанные на пятничной молитве, оскорбляющими деловую репутацию.

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