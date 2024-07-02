Муфтий Дагестана признал существование радикальных настроений в мечетях

02 июля 2024, 15:39

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Большая часть мечетей лояльно относится к муфтияту, но существуют и мечети, посетители которых настроены радикально, заявил муфтий Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев 1 июля призвал не называть участников атаки боевиков в Махачкале и Дербенте исламскими террористами. В этот же день он анонсировал фетву о запрете никаба.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. Птогибли 22 человека, в том числе 17 силовиков. Среди участников атак оказались близкие родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, отправленного после этих событий в отставку. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

По словам муфтия Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаева, все республиканские мечети можно поделить на три категории. "Первая категория - это те, в которых имама я назначаю, джамаат меня понимает. Их много", - сказал он. "Вторая категория - радикально настроенные, где нас на пушечный выстрел близко не подпускают", - следует из видео выступления Абдулаева, которое опубликовано в Telegram-канале муфтията.

При этом наибольшую общественную опасность составляет третья категория мечетей, которые посещают люди, лояльно относящиеся к первым двум, отметил Абдулаев. "Они — без пяти минут ваххабиты, (...) они — опасные люди", — заключил он.

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