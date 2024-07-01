Власти Дагестана сообщили подробности об участниках атаки боевиков

01 июля 2024, 21:35

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Боевики, совершившие нападения на синагоги и храмы в Махачкале и Дербенте, планировали также атаку на шиитскую мечеть, сообщил глава МВД Дагестана. Один из убитых боевиков принимал участие в беспорядках в махачкалинском аэропорту, заявил глава Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", захват заложников в ростовском изоляторе и нападения в Дагестане осуществили "исламисты", заявил председатель Следкома Александр Бастрыкин, поддержав идею запрета никабов. Глава Чечни раскритиковал Бастрыкина и призвал "быть предельно аккуратным" в высказываниях о религии.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. Среди участников атак оказались близкие родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, отправленного после этих событий в отставку. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Боевики, напавшие на православную церковь и синагогу в дагестанском Дербенте, планировали осуществить налёт и на шиитскую мечеть, заявил сегодня в ходе встречи главы Дагестана с представителями общественных организация министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.