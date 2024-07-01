01 июля 2024, 21:35
Власти Дагестана сообщили подробности об участниках атаки боевиков
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Боевики, совершившие нападения на синагоги и храмы в Махачкале и Дербенте, планировали также атаку на шиитскую мечеть, сообщил глава МВД Дагестана. Один из убитых боевиков принимал участие в беспорядках в махачкалинском аэропорту, заявил глава Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", захват заложников в ростовском изоляторе и нападения в Дагестане осуществили "исламисты", заявил председатель Следкома Александр Бастрыкин, поддержав идею запрета никабов. Глава Чечни раскритиковал Бастрыкина и призвал "быть предельно аккуратным" в высказываниях о религии.
23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. Среди участников атак оказались близкие родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, отправленного после этих событий в отставку. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".
Боевики, напавшие на православную церковь и синагогу в дагестанском Дербенте, планировали осуществить налёт и на шиитскую мечеть, заявил сегодня в ходе встречи главы Дагестана с представителями общественных организация министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.
Меликов также сообщил, что один из убитых боевиков принимал участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы, не назвав его имени. "Один из убитых террористов оказался участником беспорядков в махачкалинском аэропорту", - процитировало его сегодня РИА "Новости".
29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. Подробности собраны в справках "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".
Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев призвал не называть преступников исламскими террористами. "Некоторые люди говорят, что это "исламские террористы". Если врач совершит ошибку, мы же не говорим "врачебный терроризм". Ведь никакая вера к этому не призывает. Здесь подняли вопрос о том, что в Дагестане, особенно в Дербенте, три религии вместе. С первого дня у нас полное понимание, уважение, мы рядом живем, помогаем друг другу", – заявил он на встрече, следует из сообщения в Telegram-канале администрации главы Дагестана.
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Автор: "Кавказский узел"