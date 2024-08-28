Шойгу заявил о попытках внедрить на Северном Кавказе нормы шариата

28 августа 2024, 01:31

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В регионах СКФО радикалы делают попытки вытеснить светские законы, заменив их нормами шариата, а также заменить традиционный ислам его радикальными течениями, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, этому потворствуют некоторые руководителя официальных религиозных организаций ради личных амбиций.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на выездном заседании в Северо-Кавказском федеральном округе 27 августа заявил, что радикалы пытаются вытеснить светские законы, заменив их нормами шариата.

По его словам, "попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп" вызывают "особую озабоченность". Под влиянием зарубежных радикальных проповедников в регионе имеются противоречия между религиозными общинами, которые также связаны с личными амбициями "отдельных руководителей официальных религиозных организаций", добавил секретарь Совбеза России.

Шойгу обвинил страны Запада в том, что они пытаются "спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием эмигрантских и националистических движений". Экстремизм, отметил он, проявляется во многом в виде публичных призывов к незаконной деятельности на разных сайтах, форумах, в соцсетях и мессенджерах. Эти действия секретарь Совбеза назвал "различными методами информационно-психологического воздействия на сознание людей"."Кавказский узел" писал, что в июле вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать право образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды, а также наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах - читайте в справке “Кавказского узла” "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

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