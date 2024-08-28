28 августа 2024, 01:31

Шойгу заявил о попытках внедрить на Северном Кавказе нормы шариата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В регионах СКФО радикалы делают попытки вытеснить светские законы, заменив их нормами шариата, а также заменить традиционный ислам его радикальными течениями, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По его словам, этому потворствуют некоторые руководителя официальных религиозных организаций ради личных амбиций.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на выездном заседании в Северо-Кавказском федеральном округе 27 августа заявил, что радикалы пытаются вытеснить светские законы, заменив их нормами шариата.

По его словам, "попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп" вызывают "особую озабоченность". Под влиянием зарубежных радикальных проповедников в регионе имеются противоречия между религиозными общинами, которые также связаны с личными амбициями "отдельных руководителей официальных религиозных организаций", добавил секретарь Совбеза России.

Шойгу обвинил страны Запада в том, что они пытаются "спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием эмигрантских и националистических движений". Экстремизм, отметил он, проявляется во многом в виде публичных призывов к незаконной деятельности на разных сайтах, форумах, в соцсетях и мессенджерах. Эти действия секретарь Совбеза назвал "различными методами информационно-психологического воздействия на сознание людей"."Кавказский узел" писал, что в июле вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил дать право образовательным учреждениям запрещать ношение религиозной одежды, а также наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды. Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России и в Госдуму с просьбой не принимать законопроект Даванкова о запрете религиозной одежды. Муфтии Северного Кавказа заявили, что это решение нарушает права верующих. Комментаторы в соцсети поддержали их обращение, отметив, что инициатива Даванкова уже внесла раскол в общество.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Кадырова, как в стране ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах - читайте в справке “Кавказского узла” "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Исламоведы поспорили о цели запрета никаба в Дагестане и Карачаево-Черкесии", "Общественные деятели Астрахани оценили запрет на ношение мусульманской религиозной одежды", "Муфтий Дагестана признал существование радикальных настроений в мечетях".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 августа 2024, 00:32

27 августа 2024, 23:33

  • Грузинские политики обвинили Москву во вмешательстве в выборы

    Служба внешней разведки России, выступив с заявлением об угрозе "цветной революции", попыталась поддержать "Грузинскую мечту" на предстоящих выборах, заявили оппозиционеры. В заявлении российской спецслужбы нет ничего нового, полагают представители правящей партии.

27 августа 2024, 22:36

27 августа 2024, 21:43

27 августа 2024, 20:51

  • Силовики освободили Джавида Агу после допроса

    Азербайджанский журналист и исследователь Джавид Ага отпущен после того, как его допросили в качестве свидетеля по делу молодого ученого Бахруза Самедова. Допрос сорвал для него поездку с образовательной целью в Литву.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи