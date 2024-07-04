04 июля 2024, 10:02

Разъяснение отдела фетв муфтията Дагестана относительно запрета никабов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Позиция отдела Фетв при Муфтияте РД относительно предложения Муфтия РД о запрете никаба.

Обсуждая вопрос никаба в Исламе необходимо в первую очередь отметить, что относительно обязательности ношения никаба среди ученых четырех мазхабов есть разногласие. По мнению некоторых ученых ношение никаба является обязательным, по мнению других только желательным, а по мнению некоторых и вовсе нежелательным. Вышеуказанные решения касаются случаев, если в этом нет риска соблазна. В противном случае закрывать лицо обязательно по единогласному мнению ученых.

Принимая во внимание обращение представителей власти, обеспокоенных безопасностью населения республики, Муфтий РД рассмотрел вопрос вынесения фетвы о запрете никаба в республике Дагестан и поручил отделу фетв подробно изучить данный вопрос.

После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырёх мазхабов отдел фетв РД не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом, стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, поскольку безопасности общества в Исламе отводится первостепенное значение. Однако данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер. Примеров подобной практике в Исламе достаточно.

Ахмед-Хаджи Исаев, руководитель отдела Фетв

Источник: официальный телеграм-канал Муфтията Дагестана - https://t.me/muftiyat_rd/10789

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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