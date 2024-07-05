Кремль и Госдума дистанцировались от обсуждения запрета никабов

05 июля 2024, 10:46

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Тема запрета никабов в республиках СКФО не обсуждается в Кремле, заявил пресс-секретарь президента. В профильных комитетах Госдумы также не ведутся дискуссии об этом, а вопросы религиозной одежды относятся к компетенции духовенства, указали депутаты.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане введен временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения, заявил 3 июля муфтият республики. На следующий день Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также ввело временный запрет на ношение никабов в республике.

Фетва ДУМ Дагестана о запрете никаба не является обязательной, следовать ей будут лишь те, для кого муфтият является авторитетом, а это далеко не все жители республики, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы. В разделе "Документы организаций" на "Кавказском узле" опубликовано "Разъяснение отдела фетв муфтията Дагестана относительно запрета никабов".

В Кремле не обсуждается тема запрета никабов, сообщил изданию РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы не участвуем в этой дискуссии", - цитирует сегодня Пескова издание.

В Госдуме также не ведется широкая дискуссия о том, чтобы федеральные власти вмешивались в вопросы ношения "определенной одежды по религиозным канонам", рассказал изданию первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от Дагестана Артем Бичаев.

По его словам, в комитете считают, что вопрос ношения никабов находится в ведении мусульманского духовенства, и именно оно должно принимать соответствующие решения. Однако, если возникнет "необходимость в обеспечении безопасности граждан", Госдума будет принимать необходимые решения, добавил депутат.

Верный путь - когда вопросы ношения религиозной одежды регулирует духовенство

"На мой взгляд, верный путь - когда вопросы ношения религиозной одежды регулирует духовенство. Я думаю, что другие духовные организации в России также смотрят в этом направлении, возможно, просто громко не озвучили свои позиции. Такие решения, как то, которое принял муфтий Дагестана, могут сподвигнуть мусульманские организации других регионов поддержать эту линию и озвучить свою позицию", - сказал депутат от Дагестана.

Первый зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат от Карачаево-Черкесии Михаил Старшинов сообщил изданию, что не слышал в своем комитете обсуждений возможного запрета никабов. При этом он подчеркнул, что в России вопрос ношения никаба никогда не поднимался, поэтому "удивительно", что эта дискуссия возникла сейчас. «Было бы хорошо ее прекратить», - сказал депутат.

Старшинов добавил, что обсуждал вопрос с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтием Карачаево-Черкесии Исмаилом Бердиевым, и тот подтвердил, что никаб не является традиционной одеждой для мусульман Северного Кавказа.

Любое решение, которое принимается на религиозную тему, может обидеть миллионы наших сограждан

Другой член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских считает, что резонансные вопросы надо обсуждать, но "взвешенно и аккуратно". "Надо обсуждать без эмоций, без предварительных выводов, со всеми заинтересованными сторонами. Надо понимать, что любое решение, которое принимается на религиозную тему, может обидеть миллионы наших сограждан", - приводит его слова издание.

Напомним, ношение никаба и паранджи в современных условиях наносит практический вред мусульманам и угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях, заявил 3 июля Координационный центр мусульман Северного Кавказа.

1 июля муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев анонсировал фетву о запрете никаба. Свое заявление муфтий сделал после того, как против ношения никабов выступил глава региона Сергей Меликов после атак боевиков в Дербенте и Махачкале ("Лично я против ношения никаба, потому что эта одежда, несвойственная для кавказских народов, позволяет скрывать под ней и мужчин, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", - сказал Меликов). ДУМ Дагестана как религиозная организация может издать фетву о запрете никаба, но это лишь рекомендация, а ее нарушителям грозит максимум порицание, указали исламоведы.

23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагогу и православные храмы. В результате погибли 22 человека, 46 получили ранения. Среди участников атак оказались сыновья и племянник главы Сергокалинского района. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Помимо главы Дагестана, за запрет никабов высказался председатель СКР Александр Бастрыкин. "Надо срочно всё это запретить", - сказал он. Бастрыкин также заявил, что нападения в Дагестане осуществили "исламисты". За эти слова Бастрыкина раскритиковал Рамзан Кадыров, призвав "быть предельно аккуратным" в высказываниях о религии.

Ранее, 28 мая, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наделить законодательные и муниципальные собрания полномочиями вводить запрет на ношение религиозной одежды в общественных местах. Депутаты Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов также подготовили законопроект, который предполагает введение штрафов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды.

Кто выступил против хиджабов и никабов, почему это не понравилось окружению Рамзана Кадырова и какие ранее предпринимались попытки введения запрета на ношение религиозной одежды в школах и вузах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о новой попытке запретить хиджабы в России".

После предложения Владислава Даванкова с критикой в его адрес выступил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал "доходчиво" объяснить Даванкову и остальным, что такое "религиозные традиционные ценности и обычаи". Опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы и правозащитники сочли дискриминационным проект запрета религиозной одежды в школах.

В самой Чечне уже не первый год не могут определиться с предписаниями к женскому облику - одни указания о внешнем виде сменяют другие, но неизменным остается жесткое принуждение выполнять их. Как меняются взгляды Кадырова и его команды на дресс-код для женщин в Чечне, "Кавказский узел" проанализировал в статье "Покрыть голову, но не лицо: женский дресс-код в Чечне".

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