Апелляционный суд оставил под арестом Назима Бейдемирли

10 июля 2023, 21:53

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на арест бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли, чье преследование по делу о вымогательстве защита считает политически мотивированным.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший депутат парламента, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан 4 июля. В полиции сообщили, что Бейдемирли задержан по заявлению о вымогательстве, однако защита задержанного назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд избрал в отношении Бейдемирли меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Защита обжаловала это решение.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан в Союдлу.

Рассмотрение жалобы Назима Бейдемирли на арест состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

"Мы обратили внимание на то, что Назим Бейдемирли не совершал вменяемого ему преступления, и следствие не представило даже первичных доказательств его вины. С другой стороны, нет никакой необходимость содержать известного человека под стражей, потому что он дорожит своей репутацией и не станет скрываться от следствия. Да и вообще современные технические средства позволяют контролировать передвижение человека, находящегося под домашним арестом, и суд может избрать эту меру пресечения. К сожалению, суд не внял доводам защиты и оставил решение об аресте в силе", - рассказал адвокат.

Сам Бейдемирли, со слов адвоката, принимал участие в заседании суда и в ходе выступления "направил ряд месседжей возможным заказчикам ареста". "Бейдемирли сказал, что если его публичные выступления кого-то обидели, то он готов извиниться, даже принести извинения в письменной форме. Если причина его ареста связана с долей в предприятии, то он готов подарить эти акции другому лицу", - рассказал адвокат.

Защитник при этом не стал вдаваться в детали, о каком предприятии идет речь, сославшись на отсутствие информации. Лаидж сказал, что защита продолжит правовые шаги для освобождения Бейдемирли из-под стражи и подаст ходатайство о переводе его под домашний арест.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении жалобы экс-депутата. Представители следствия оказались недоступными для комментариев.

Источник, хорошо знакомый с бизнес-делами Назима Бейдемирли, на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у Бейдемирли есть конфликт на одном предприятии с главным акционером.

"Это предприятие в советское время занималось междугородними грузоперевозками по СССР. В начале нулевых годов оно было приватизировано. 30 процентов акций приобрел Бейдемирли, еще 60 - другой крупный акционер, а остальные части достались миноритарным акционерам. Основной владелец единолично управлял предприятием и утверждал, что оно недоходное, и другим акционерам не платил дивидендов. За 20 лет компания перестала заниматься грузоперевозками, но у нее большая территория, и она сдает боксы и гаражи в аренду другим предприятиям. Бейдемирли оспаривал официальные финансовые показатели компании и подозревал, что стоимость аренды в бухгалтерских документах занижается с целью уклонения от уплаты налогов и дивидендов", - рассказал источник.

"Истинная причина ареста Бейдемирли может быть в том, что он имел активную гражданскую позицию, критиковал негативные явления в экономике и политической жизни страны, осуждал монополизм в экономике. Среди бизнеса он выделялся, как "белая ворона". В Азербайджане действуют неписанные правила: если ты бизнесмен, то не должен лезть в политику. Бейдемирли однажды "пустили" в парламент, в 2015-2010 гг. Однако, видимо, власти пожалели, что допустили депутатство Бейдемирли - из-за его критических выступлений, депутатских запросов. И сейчас события в Союдлу используют как повод, чтобы заставить его замолчать или отправить в тюрьму, или прекратить публичную деятельность в обмен на личную свободу", - предположил знакомый с деятельностью Назима Бейдемирли источник.

Назим Бейдемирли заявлял, что в селе Союдлу есть экологические проблемы. По его словам, в бытность депутатом он направлял запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием.

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