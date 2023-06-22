Полиция ограничила въезд в село Союдлу

22 июня 2023, 12:39

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Въезд в село Союдлу, где проводились протестные акции, ограничен с сегодняшнего дня. На въезде установлен полицейский пост, в село могут попасть только люди с местной пропиской. Правозащитник Руфат Сафаров назвал эти действия неправомерными.

Как писал "Кавказский узел", силовики 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие. Кроме того, по данным источника, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста. Они потребовали прекратить строительство искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды, а также освободить задержанных. К ним вышел глава Гядабейского района, который пригласил на встречу 15 представителей протестующих. Сельчане сочли встречу безрезультатной и сообщили, что будут добиваться остановки строительства водоема и освобождения всех арестованных односельчан. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия на окружающую среду стока отходов от золоторудного месторождения.

С утра въезд в село Союдлу ограничен. "На территории села сейчас находится много полицейских, и они не позволяют людям вместе собираться, дабы пресечь возможную акцию протеста. В село пропускают только лиц с местной пропиской. Полиция не пропустила в село даже несколько человек, которые приехали из Гянджи на поминки родственника", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Сурайа Алиева.

Она считает, что местные жители остались недовольны вчерашней встречей с главой района Орханом Мурсаловым.

"Он нас не выслушал на встрече в селе, а выступил только сам. То же самое было и на встрече наших представителей с главой в его администрации. Сейчас создана правительственная комиссия. Мы хотим, чтобы члены комиссии встретились с нами, выслушали наши жалобы, провели мониторинг с участием местных жителей. Если же они поедут только на завод, то лучше, чтобы они вообще не приезжали. Сейчас члены комиссии находятся на искусственном озере, куда сливаются вредные вещества с завода по переработке руды", - сказала Алиева.

По ее словам, строительство нового искусственного озера для сбора сточных вод с золоторудного предприятия приостановлено. "Сейчас строительные работы приостановлены. Но нет гарантий, что их потом не возобновят", - отметила женщина.

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что въезд в село ограничен из-за необходимости обеспечения общественного порядка.

"Лица, связанные с местными жителями, после проверки будут пропускаться", - сказал сотрудник ведомства, комментируя то, что в село не пустили участников поминок.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров назвал действия полиции неправомерным.

"Правительство вместо того, чтобы прислушиваться к законным требованиям протестующих, принимать рациональные решения, углубляет изоляцию и предпочитает действовать насильственными методами. Конечно, ограничение доступа в село Союдлу противоречит национальному и международному законодательству. Согласно части III статьи 28 Конституции, каждый человек, находящийся на территории Азербайджанской Республики, может свободно передвигаться, выбирать место жительства и выезжать за пределы территории Азербайджанской Республики. При этом, согласно Протоколу № 4 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, каждый человек, находящийся на территории любого государства, имеет право свободно передвигаться по этой территории и выбирать место жительства", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он обратил внимание, что свобода передвижения может ограничиваться в особых случаях во время введения чрезвычайного или военного положения. "Но в данном случае никакого особого режима в Союдлу не вводилось", - отметил Сафаров.

В пресс-службе Минэкологии корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что члены комиссии уже находятся в Гядабейском районе и на месте изучают ситуацию.