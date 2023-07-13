Азербайджанский активист Мамедов освобожден с денежным штрафом

13 июля 2023, 00:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активист Лятиф Мамедов, задержанный в Баку ночью 12 июля, был отпущен из полиции вечером с присуждением административного штрафа по статье о неповиновении полиции. Мамедов заявил, что силовики заставили его удалить комментарий с критикой президента Алиева.

Как писал "Кавказский узел", Лятиф Мамедов был задержан после того, как написал критический пост под опубликованным в социальных сетях видео с высказываниями президента Азербайджана Ильхама Алиева о событиях в Союдлу. Алиев 11 июля оправдал действия по разгону протестной акции сельчан, заявив, что полиция - единственная структура, которая проявила себя достойно в ходе конфликта.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан в Союдлу. Село находится в 450 километрах к западу от Баку, добыча золота ведется с 2009 года.

Мамедова отпустили из полиции вечером 12 июля. «Ночью меня лица в штатском буквально похитили: они посадили меня в машину и увезли в Насиминское районное управление полиции. Сначала они мне заявили, что задержали меня «по ошибке», якобы перепутав с другим человеком, но потом они перевели разговор на мой критический комментарий о высказываниях Ильхама Алиева о событиях в Союдлу, который я написал под публикацией на Meydan TV», - рассказал Мамедов корреспонденту «Кавказского узла».

По словам активиста, силовики подвергли его «моральному давлению» и вынудили удалить его комментарий, а затем подписать протокол о неподчинении сотрудникам полиции. «В конечном итоге меня отпустили назначив штраф размере 100 манат (60 долларов)», - сообщил Лятиф Мамедов.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Ранее в пресс-службе МВД корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что Мамедов «приглашен в орган полиции на основе обращения гражданина». Активист, пожелавший остаться неназванным, рассказал «Кавказскому узлу», что в комментарии под публикацией о выступлении Алиева Лятиф Мамедов упрекнул президента в искажении информации о событиях в Союдлу.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.