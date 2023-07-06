Адвокат потребовал освободить Назима Бейдемирли

06 июля 2023, 13:55

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Адвокат бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли обжаловал решение суда заключить его подзащитного под стражу по делу о вымогательстве. Оппозиционеры осудили арест Бейдемирли. По их мнению, бывший депутат подвергается политическому преследованию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля был задержан бывший депутат парламента, предприниматель Назим Бейдемирли. По словам адвоката, задержание связано с протестами жителей села Союдлу. В МВД сообщили, что Бейдемирли задержан по заявлению о вымогательстве. 5 июля суд избрал в отношении Бейдемирли меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 22 июня активистка Сурайа Алиева сообщила о задержании еще трех человек - Достума, Шохрата и Салмана Гурбаноглу, сообщила местная активистка Сурайа Алиева. Глава села и полиция не подтвердили эту информацию, а офис омбудсмена отчитался об отсутствии жалоб у ранее арестованных сельчан. Местные жители указали, что силовики в Азербайджане не сообщают о судьбе задержанных после акций протеста в Союдлу и предостерегают от огласки событий в селе. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан в Союдлу.

6 июля защита подала апелляционную жалобу на арест Бейдемирли, сообщил один из его адвокатов Агиль Лаидж. "В апелляционном жалобе мы ставим вопрос о необоснованности представления следственного органа относительно избрания меры пресечения в отношении Назима Бейдемирли. Мы считаем, что Бейдемирли вообще не совершал, инкриминируемых ему уголовных деяний и просим апелляционную инстанцию отменить решение об избрании меры пресечения", – сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно законодательству апелляционная жалоба на меру пресечения должна рассматриваться в течение трех дней после ее подачи. Бейдемирли со вчерашнего дня после решения суда находится в Бакинском СИЗО-1, добавил он.

Адвокат отметил, что его подзащитный не жаловался на обращение при задержании и во время содержания в главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. "Однако он отвергает обвинение, считает его сфабрикованным и политически мотивированным. Бейдемирли считает, что его преследуют за публичные высказывания в связи с протестами жителей Союдлу", – отметил адвокат.

Назима Бейдемирли преследуют по политическим мотивам, считает лидер партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. "Обвинение известного в обществе человека, предпринимателя, эксперта-экономиста в вымогательстве абсолютно нелепо. Это попрание права и справедливости. Арестовывая такого человека власти посылают месседж обществу, что могут любого бросить за решетку, кто осмелится выступить против их политики. Это вызов народу и международному сообществу", – сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Арест Бейдемирли также осудил активист Эльчин Садыгов. "Очевидно, что арест Назима Бейдемирли связан с его активной гражданской позицией, его выступления в защиту жителей Союдлу, столкнувшимися с полицейским насилием из-за требования своих прав. Назим Бейдемирли, будучи депутатом, был одним из немногих в парламенте, кто говорил о волнующих граждан проблемах. Впервые в истории парламента Азербайджана он направил депутатский запрос относительно разработки природных богатств страны, и в частности золоторудного месторождения в Союдлу", – сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Авторитарный режим нетерпим к таким личностям, как Назим Бейдемирли, считает глава оппозиционной Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу.

"Авторитарные режимы боятся независимых активистов, общин, гражданского общества, медиа и партий. Поэтому они нетерпимы к ним и не воспринимают их существования. События в Сёюдлю дали возможность властям расправиться с Назимом Бейдемирли, который как раз является одним из очень неудобных властям активистов. Он многие годы поднимал проблемы плохого не прозрачного управления государством, не транспарентности в разработке природных ресурсов страны, отсутствия честной конкуренции в экономике и бизнесе", – сказал Ибадоглу корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием МВД Азербайджана по делу Бейдемирли.

В отношении Бейдемирли заведено дело на основании обращения некоего жителя Азербайджана. Он заявил, что Бейдемирли потребовал у него 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов), пригрозив распространить дискредитирующие его изображения. 14 июня он отдал Бейдемирли 10 тысяч манатов (6 тысяч долларов), однако тот продолжал шантажировать жителя Азербайджана, рассказал 4 июля корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Зейни Гусейнов.

Напомним, ранее Назим Бейдемирли заявил, что в селе Союдлу экологические проблемы. По его словам в бытность депутатом он направлял запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием.

Когда завод был построен, на его территории были созданы специальные бассейны для накапливания сточных вод, образующихся при переработке руды. Руководители завода уверяли, что предприятие никакого вреда окружающей среде не будет наносить. Однако с течением времени, когда резервуары на территории завода были заполнены, в 2013 году они построили искусственное озеро для вывода сточных вод за пределы завода – на территории, принадлежащей селу Союдлу. Это не было предусмотрено изначально в проекте. Это стало негативно влиять на плодородность окружающей почвы, пояснил он.

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