Правозащитники раскритиковали непрозрачность следствия по делу о протестах в Союдлу

26 июня 2023, 14:06

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Силовики в Азербайджане не сообщают о судьбе людей, задержанных после акций протеста в Союдлу, и предостерегают от огласки событий в селе, рассказали местные жители. Чрезмерная непрозрачность следствия противоречит законам, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня силовики задержали еще трех человек после протестов жителей азербайджанского села Союдлу - Достума, Шохрата и Салмана Гурбаноглу, сообщила местная активистка Сурайа Алиева. Глава села и полиция не подтвердили эту информацию, а офис омбудсмена отчитался об отсутствии жалоб у ранее арестованных сельчан.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу.

Жительница села четыре дня не знает о судьбе мужа

Семья жителя села Союдлу Шохрата Аскерова, задержанного 22 июня, до сих пор не может получить информацию о том, в чем он обвиняется и где его содержат, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жена Аскерова Диляра Гаджиева.

"Шохрат пропал 22 июня. Как и другие жители, 20 июня он принял участие в акции протеста против загрязнения у нас природы золоторудным заводом. После этого ему угрожали, что подбросят наркотики и арестуют, если не перестанет выходить на протесты. Четыре дня назад Шохрат вышел купить лекарства для нашего ребенка и не вернулся", - сообщила она.

По ее словам, чтобы прояснить судьбу мужа, она обращалась в Гядабейский районный отдел полиции. "Там начальник сказал, что Шохрата отправили в Баку. Я обращалась в органы в Баку, говорят, что там нет такого человека. Иду в прокуратуру - меня не принимают. Что мне делать, куда идти? Пусть хотя бы скажут, что задержали, сообщат место заключения, пояснят, в чем же его обвиняют. Ни мне, ни родителям мужа ничего не сообщают о нем", - пожаловалась Гаджиева.

Она отметила, что муж - единственный кормилец в семье, работал водителем, занимался извозом пассажиров. "У нас двое малолетних детей. Старшему ребенку – 7 лет, младшему – всего 4 месяца", - сказала Гаджиева.

24 июня провластное информагентство АПА сообщило, что в селе Союдлу задержан также один из организаторов акции протеста Этибар Джаббаров. По данным агентства, Джаббаров, прибывший из России, создал в WhatsApp* группу для жителей Союдлу, в которую вошли 405 человек.

Сельчане рассказали о давлении силовиков

Этибара Джаббарова провластные медиа "хотят выставить организатором акции, прибывшим для этого специально из России", но он приехал в село накануне для участия в поминках, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности уроженец Союдлу, живущий в Баку.

"А группа в WhatsApp* [была создана] еще во время пандемии. Люди через группу собирали материальную помощь нуждающимся, делились информацией о семейных торжествах или утратах. В группу входили не только селяне, но и уроженцы села, проживающие в других регионах Азербайджана и других странах", - сказал он.

21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста, требуя прекратить строительство водоема и освободить задержанных. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия отходов от золоторудного месторождения на окружающую среду, но местных активистов на встречу с ее представителями не пустили. С утра 22 июня полиция ограничила въезд в село, пропуская в Союдлу только людей с местной пропиской. Трех независимых журналистов полицейские заставили покинуть село. Глава Гядабейского района назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии.

По словам родственников, живущих в Союдлу, в селе находится большое число полицейских, а въезд в село посторонним запрещен, рассказал мужчина. "Пять человек арестовали в день акции. Потом аресты продолжались. Задержаны несколько человек. Но точное число неизвестно. Близких задержанных запугивают, что, если они станут предавать это огласке, то они усугубят положение арестованных, а если будут молчать, то могут рассчитывать на снисхождение", - сообщил он.

Информацию о давлении силовиков подтвердила на условиях анонимности жительница Союдлу, не принимавшая участия в протестной акции 20 июня. По ее словам, полиция «устанавливает и задерживает лиц, создавших в WhatsApp* группу «Союдлу». "Некоторых потом отпускают с предупреждением не делать публичных заявлений и постов в социальных сетях и СМИ. Арестовали также Шохрата Аскерова, он является водителем и привез в селе плакаты для акции. Также арестовали человека, владевшего объектом, где были изготовлены плакаты", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

24 июня Meydan.TV сообщило, что силовики задержали Габиля Исмайлова – владельца коммерческого объекта, где были изготовлены плакаты и баннеры участников акции протеста в Союдлу. По данным издания, Исмайлову предъявлено обвинение по статье 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК Азербайджана, и по решению суда он заключен под стражу на четыре месяца.

По словам жительницы села, наряду с задержаниями людей власти стараются успокоить население. "Специалисты из Баку сейчас работают вокруг озера, куда сбрасываются отходы с золоторудного месторождения, берут образцы с деревьев, растений для анализов. Говорят, что озеро будет ликвидировано, а новое больше не будут строить. Одновременно проводятся работы по благоустройству в самом селе. Уже благоустроено кладбище, сейчас покрывают дороги новым асфальтом, проводят освещение улиц", - сказала она.

Сотрудники пресс-службы МВД оказались сегодня недоступными для комментариев в связи с нерабочим днем, поскольку в стране отмечается День вооруженных сил Азербайджана, передал корреспондент "Кавказского узла".

Начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев кратко прокомментировал, что «расследование в связи с произошедшим в селе Союдлу продолжается», сообщило 24 июня агентство Turan.

Правозащитники назвали неправомерными действия силовиков

Исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров указал на непрозрачность расследования полиции дел в отношении жителей Союдлу. "Ни МВД, ни другие силовые структуры не предоставляют комментариев и информации. Неясно, за что людей арестовывают. Известно только то, что во время акции задержали пять человек, и их приговорили к 20 суткам административного ареста. Число арестованных после этого неизвестно. Поименно из СМИ мы знаем только о трех людях, но число [задержанных] может быть больше. При этом въезды в село заблокированы, и мы не можем поехать туда, чтобы на месте выяснять, сколько человек арестованы, составить списки и направить потом запросы в МВД", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

В любом случае действия силовиков неправомерны, подчеркнул он. "После задержания людям должны позволить связаться с родными, сообщить, в чем их обвиняют, просить своих близких нанять доверенных адвокатов. Эти элементарные нормы грубо нарушаются", - сказал Сафаров.

Схожее мнение высказал глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, который также указал на непрозрачность расследования. "Во-первых, людей, выдвинувших справедливые требования, касающиеся их здоровья и экологических безопасности, незаконно было подвергать насилию. Недопустимо было, когда полицейские дубинками гнали пожилых женщин, отравляли слезоточивым газом. Какая необходимость и целесообразность в этом? Во-вторых, если они все таки решили селян в чем-то обвинять, то надо было проводить расследование в соответствии с законом, соблюдением прав заключенных и арестованных, а не похищать их, не информируя близких об их судьбе", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, Союдлу находится в горной местности в 450 километрах к западу от Баку. Месторождение "Гядабей" разрабатывается с 2009 года британской компанией Anglo Asian Mining. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения "Гедабек", добыча серебра - в 2010 году.

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