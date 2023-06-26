Гияс Ибрагимов

26 июня 2023, 14:11

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Отстаивал право иметь собственное мнение – в день обострения вооруженного конфликта в Карабахе публично выступил против войны.Был признан политзаключенным, продолжил акции против незакнных действий властей. 23 июня 2023 года арестован на 30 суток.

Биография

Родился в Товузе в 1994 году .

Учился в Бакинском славянском университете .

Живет в Баку.

Профессиональная и общественная деятельность

Участник движения Nida.

В мае 2016 году вместе с Байрамом Мамедовым нанес граффити на памятнике Гейдару Алиеву. 9 мая был арестован и получил 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков .

В том же году Amnesty International признала Ибрагимова узником совести.

В марте 2019 года был выпущен на свободу в рамках амнистии .

Критика войны в 2020 году

27 августа, в день начала Карабахской войны, опубликовал на своей странице Facebook* серию постов антивоенного содержания. После публикации этих сообщений был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности . Бахруз Самедов, соратник Гияса, считает, что он возможно был единственным человеком, который открыто критиковал войну в интернете.

30 сентября было опубликовано Антивоенное заявление левой азербайджанской молодежи, одним из подписантов которого стал Ибрагимов .

В заявлении говорится, что авторы ни в коем случае не поддерживают дальнейшую мобилизацию молодежи страны на бессмысленную войну и считают своей первоочередной задачей – восстановление мирного диалога между сторонами конфликта:

«Мы не видим свое будущее или решение конфликта в дальнейшей военной эскалации и распространении взаимной ненависти. Недавние военные столкновения в Нагорном Карабахе не идут на пользу установлению мира в регионе. Мы даже не хотим представить себе риски быть втянутыми в полномасштабную войну, поскольку понимаем, какие последствия она может иметь для наших обществ и будущих поколений. Мы решительно осуждаем любые шаги, предпринимаемые для затягивания конфликта и углубления ненависти между двумя народами».

12 октября Гияс опубликовал смонтированные портреты двух юных солдат, армянского и азербайджанского, погибших на войне . За эту фотографию он также был вызван в прокуратуру. По словам Гияса, оба вызова на беседу в органы были спровоцированы людьми, которым не нравится высказываемая им антивоенная позиция. В ходе бесед силовики говорили, что в нынешних обстоятельствах озвучивание таких мыслей противоречит государственным интересам .

Решение ЕСПЧ и активизм

12 марта 2021 года Совет Европы призвал власти Азербайджана исполнить решения ЕСПЧ по активистам из "Группы Ильгара Мамедова", в число которых входил Гияс Ибрагимов, а именно отменить им обвинительные приговоры и снять судимости.

7 января 2022 года Гияс Ибрагимов предпринял попытку провести протеста перед администрацией президента против невыплаты ему компенсации, назначенной Европейским судом по правам человека. Активист был задержан сотрудники службы охраны президента Азербайджана. Вечером того же дня был отпущен.

23 июня 2023 года Гияс Ибрагимов был арестован на 30 суток за "нарушение требований законодательства о размещении информации, запрещенной к распространению" и неповиновение требованию силовика.По сообщению Meydan , силовики требовали от Ибрагимова удалить пост в Facebook* с критикой действий полиции в Союдлу . Активист отказался.

В этот же день в знак протеста против необоснованного ареста активист объявил голодовку.

24 июня 2023 года срок его ареста был увеличен еще на двое суток.

25 июня 2023 года в Бакинском апелляционном суде на рассмотрении жалоб на судебные решения проводивший сухую головдовку активист потерял сознание. Тем не менее, судьи провели разбирательства и оставили Ибрагимова под арестом. По словам матери активиста, несмотря на объявленную голодовку, его не изолировали от других заключенных.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания