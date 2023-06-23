Гияс Ибрагимов объявил голодовку после ареста

23 июня 2023, 16:30

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Азербайджанский активист Гияс Ибрагимов сегодня объявил голодовку в знак протеста против необоснованного ареста после публикации поста с критикой действий силовиков в селе Союдлу, сообщила его мать.

Как писал "Кавказский узел", Гияс Ибрагимов был арестован 22 июня на 30 суток за "нарушение требований законодательства о размещении информации, запрещенной к распространению" (статья 388-1.1 кодекса об административных правонарушениях) и неповиновение требованию силовика (статья 535 кодекса об административных правонарушениях Азербайджана), сообщили сообщили в пресс-службе МВД. Мать активиста сообщила, что силовики требовали от него удалить пост с критикой действий полиции в Союдлу.

Силовики в Азербайджане 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие. Кроме того, по данным сельчан, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста. Они потребовали прекратить строительство водоема для стока отходов и освободить задержанных. К ним вышел глава Гядабейского района, который пригласил на встречу 15 представителей протестующих. Сельчане сочли встречу безрезультатной и сообщили, что будут добиваться остановки строительства водоема и освобождения всех арестованных односельчан. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия на окружающую среду стока отходов от золоторудного месторождения, а глава района на встрече с местными жителями назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии

Гияс Ибрагимов, который находится в пункте содержания административно арестованных лиц МВД Азербайджана в Бинагадинском районе Баку, объявил сегодня голодовку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его мать Шура Амирасланова.

"Гияс сегодня позвонил и сказал, что объявил бессрочную голодовку против незаконного ареста в связи с критикой полицейского насилия в селе Союдлу", - сказала Амирасланова.

Она обеспокоена за судьбу сына. "У Гияса еще после первого ареста остались серьезные проблемы со здоровьем. Да и куда ему голодать с его и без того малым весом", - сказала женщина.

Мать активиста подтвердила, что силовики, которые задерживали Гияса, требовали от него удалить пост на Facebook*,с критикой действий полиции и властей при разгоне акции протеста в селе Союдлю. Однако он отказался удалить пост и дать силовикам свой телефон. "К вечеру, стало известно, что Гияса арестовали на 30 суток. Мне сказали, что его обвинили в не подчинении полиции. Но очевидно, что его арестовали из публикации в Facebook*", - сказала Амирасланова.

В публикации Ибрагимов эмоционально высказывается о действиях полиции в связи с разгоном акции в селе Союдлу, возмущаясь "отравлением (слезоточивым газом) стариков, женщин". Он подчеркнул, что не может иначе писать о действиях полиции и власти. "Либо мы все должны направиться в Гядабей или же выходите здесь на улицы, будь что будет. Хватит уже…", - написал Ибрагимов на своей странице в Facebook*.

По словам матери, 22 июня у активиста не было адвоката по выбору. 23 июня к защите прав Ибрагимова привлечен адвокат Эльчин Садыгов. Садыгов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что постарается встретиться с Ибрагимовым в пункте содержания "сегодня или завтра" и подать апелляционную жалобу на арест.

Дозвониться до пресс-службы МВД, чтобы получить комментарии не удалось.

Активист Гияс Ибрагимов известен, среди прочего, тем, что в мае 2016 года вместе с Байрамом Мамедовым нанес граффити на памятник Гейдару Алиеву, после чего был арестован и получил 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Amnesty International признала Ибрагимова узником совести. В марте 2019 года он был отпущен на свободу по амнистии. 27 августа 2020 года, в день начала карабахской войны, Ибрагимов опубликовал на своей странице в Facebook* серию постов антивоенного содержания. 12 марта 2021 года Совет Европы призвал власти Азербайджана исполнить решения ЕСПЧ по активистам из "Группы Ильгара Мамедова", в число которых входил Гияс Ибрагимов, а именно отменить им обвинительные приговоры и снять судимости, говорится в биографической справке о Гиясе Ибрагимове, подготовленной "Кавказским узлом".

Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/389894

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Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»