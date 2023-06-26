Обморок Ибрагимова не помешал суду оставить его под арестом

26 июня 2023, 08:33

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Апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобы активиста Гияса Ибрагимова на арест за публикацию запрещенной информации и неповиновение силовику. В здании суда Ибрагимов, который проводит сухую голодовку, упал в обморок. После этого ухудшилось состояние и его матери Шуры Амираслановой.

Как информировал "Кавказский узел",активист Гияс Ибрагимов был арестован 22 июня на 30 суток за "нарушение требований законодательства о размещении информации, запрещенной к распространению" и неповиновение требованию силовика. Его мать рассказала, что силовики требовали от Ибрагимова удалить пост с критикой полиции. 23 июня активист объявил голодовку. 24 июня срок его ареста был увеличен еще на двое суток.

Силовики в Азербайджане 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие. Кроме того, по данным сельчан, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста. Они потребовали прекратить строительство водоема для стока отходов и освободить задержанных. К ним вышел глава Гядабейского района, который пригласил на встречу 15 представителей протестующих. Сельчане сочли встречу безрезультатной и сообщили, что будут добиваться остановки строительства водоема и освобождения всех арестованных односельчан. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия на окружающую среду стока отходов от золоторудного месторождения, а глава района на встрече с местными жителями назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии.

25 июня в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалоб на судебные решения в отношении Гияса Ибрагимова об его аресте на 30 суток и продлении срока содержания под стражей еще на двое суток, рассказал адвокат Ибрагимова Эльчин Садыгов.

Поскольку Ибрагимов проводил голодовку отказавшись от воды, в здании суда его состояние ухудшилось, и он потерял сознание, добавил защитник. "Полицейские сначала побрызгали водой ему в лицо для оказания первичной помощи, но тщетно. Однако только после вмешательства сотрудников скорой помощи через час состояния Гияса относительно улучшилось и его привели в зал суда", – пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Жалобы Ибрагимова были поочередно рассмотрены двумя судейскими составами под председательствами Зии Ширинова и Эмина Мехтиева.

"Несмотря на то, что Гияс Ибрагимов пришел в сознание, он с трудом отвечал на вопросы судей. Тем не менее, судьи провели разбирательства и оставили решения суда первой инстанции в силе. Гияса обратно повезли в пункт содержания лиц арестованных в административном порядке", – сказал адвокат.

По его словам, согласно законодательству Азербайджана высшей инстанцией по административным делам является апелляционный суд, и теперь защита может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для признания в перспективе неправомерности наказания Ибрагимова и назначения ему компенсаций.

Мать активиста Шура Амирасланова рассказала, что ей тоже стало плохо в суде.

"Я в коридоре суда увидела адвоката Эльчина Садыгова, он был весь побледневший. Я спросила, привезли ли Гияса, он сказал, что Гияс потерял сознание. Мне самой плохо стало, словно подкосили ноги, голова закружилась. Гиясу вызвали две бригады скорой помощи. Через час Гияса привели в зал. Было тяжело видеть Гияса изможденным. Он был в судорожном состоянии, не мог говорить. Тем не менее, его в таком состоянии вновь судили и оставили незаконные решения об аресте в силе", – сказала Амирасланова корреспонденту "Кавказского узла".

После судебных процессов она направилась в пункт содержания лиц, арестованных в административном порядке. "Мне встречу с Гиясом не дали сославшись на то, что "начальника на месте нет", а разрешения на свидания выдает он. Они мне сказали, чтобы я пришла 26 июня во второй половине дня. Меня заверили, что Гиясу стало "относительно лучше", – пояснила Амирасланова.

По ее словам, несмотря на то, что активист объявил голодовку, его не изолировали от других заключенных. "Более того, Гияса заключили в переполненную камеру, где заключенным приходится спать по очереди, потому что не хватает коек. Сейчас, я не знаю после апелляционного суда, как он – также в камере или его хотя бы перевели в медпункт", – подчеркнула мать активиста.

Представители Бакинского апелляционного суда и МВД оказались не доступными для комментариев.

Напомним, Гияс Ибрагимов известен, среди прочего, тем, что в мае 2016 года вместе с Байрамом Мамедовым нанес граффити на памятник Гейдару Алиеву, после чего был арестован и получил 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Amnesty International признала Ибрагимова узником совести. В марте 2019 года он был отпущен на свободу по амнистии. 27 августа 2020 года, в день начала карабахской войны, Ибрагимов опубликовал на своей странице в Facebook* серию постов антивоенного содержания, говорится в биографической справке о Гиясе Ибрагимове, подготовленной "Кавказским узлом".

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