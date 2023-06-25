Срок ареста Гияса Ибрагимова увеличен на двое суток

25 июня 2023, 04:19

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Суд в Баку увеличил срок ареста активиста Гияса Ибрагимова еще на двое суток, сообщил его адвокат Эльчин Садыгов. Защита подала апелляцию на арест.

Как писал "Кавказский узел", Гияс Ибрагимов был арестован 22 июня на 30 суток за "нарушение требований законодательства о размещении информации, запрещенной к распространению" (статья 388-1.1 Кодекса об административных правонарушениях) и неповиновение требованию силовика (статья 535 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана), сообщили в пресс-службе МВД. Мать активиста сообщила, что силовики требовали от него удалить пост с критикой действий полиции в Союдлу. 23 июня он объявил голодовку.

Силовики в Азербайджане 20 июня применили спецсредства для разгона протестной акции жителей села Союдлу Гядабейского района. Селяне протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов при добыче золотой руды на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие. Кроме того, по данным сельчан, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 21 июня жители села вновь вышли на акцию протеста. Они потребовали прекратить строительство водоема для стока отходов и освободить задержанных. К ним вышел глава Гядабейского района, который пригласил на встречу 15 представителей протестующих. Сельчане сочли встречу безрезультатной и сообщили, что будут добиваться остановки строительства водоема и освобождения всех арестованных односельчан. Власти отчитались о создании комиссии по оценке воздействия на окружающую среду стока отходов от золоторудного месторождения, а глава района на встрече с местными жителями назвал "предателями" тех, кто заявляет о полицейском насилии.

24 июня Гияс Ибрагимов из пункта содержания арестованных в административном порядке МВД Азербайджана в Бинагадинском районе Баку был доставлен в Низаминский районный суд, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Эльчин Садыгов.

«Оказалось, что 22 июня, вынося наказание, суд признал его виновным по одной из двух вменяемых ему статей административного кодекса. Он был признан виновным по статье 535.1 (неподчинение полиции) Кодекса об административных проступках и приговорен к 30 суткам ареста. А сегодня (24 июня) суд также признал его виновным по статье 388-1.1 (нарушение требований законодательства о размещении информации, запрещенной к распространению) КоАП. Путем частичного суммирования сроков наказания по двум статьям в итоге суд назначил ему 32 суток ареста», - сказал Садыгов.

По его словам, защита оспорила обоснованность обвинений, так как требование к Ибрагимову удалить публикацию в соцсети является неправомерным. «Содержание его поста не подпадала под статью 388-1.1. Он не раскрывал каких-либо сведений, не подлежащих обнародованию, а лишь высказывал свои оценочные суждения о событиях общественного характера. Он персонально никого не оскорблял, а если какая-то структура или ведомство усмотрела в этом ущерб своей репутации, то подобные вопросы решаются подачей гражданских исков в суд», - сказал Садыгов.

Ранее мать активиста Шура Амирасланова подтвердила, что силовики, которые задерживали Гияса, требовали от него удалить пост на Facebook* с критикой действий полиции и властей при разгоне акции протеста в селе Союдлу. Однако он отказался удалить пост и дать силовикам свой телефон, сказала мать Ибрагимова. В публикации Ибрагимов эмоционально высказывается о действиях полиции в связи с разгоном акции в селе Союдлу, возмущаясь "отравлением (слезоточивым газом) стариков, женщин". Он подчеркнул, что не может иначе писать о действиях полиции и власти. "Либо мы все должны направиться в Гядабей или же выходите здесь на улицы, будь что будет. Хватит уже…", - написал Ибрагимов на своей странице в Facebook*.

По словам адвоката, он уже подал апелляцию на решения суда об аресте Ибрагимова. Согласно законодательству, жалоба должна рассматриваться в течение трех дней. «Однако следующая неделя у нас полностью нерабочая (в Азербайджане с 26 июня по 2 июля нерабочие дни в связи с отмечаемыми с Курбан байрамом - прим. «Кавказского узла») и в судах будут работать только дежурные судьи. Если на рассмотрении окажется большое число дел, то возможно сдвигание сроков разбирательств по апелляциям», - пояснил адвокат.

По его словам, Ибрагимов продолжает голодовку с требованием освобождения, а также выпуска на свободы лиц, арестованных за участие в протестной акции в селе Союдлу Гядабейского района. Адвокат также рассказал, что Ибрагимов пожаловался на психологическое давление в пункте содержания. Садыгов уточнил, что при поступлении в пункт «сотрудники кричали на Ибрагимова, оскорбляли его».

В Низаминском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о продлении срока ареста Ибрагимова.

Активист Гияс Ибрагимов известен, среди прочего, тем, что в мае 2016 года вместе с Байрамом Мамедовым нанес граффити на памятник Гейдару Алиеву, после чего был арестован и получил 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Amnesty International признала Ибрагимова узником совести. В марте 2019 года он был отпущен на свободу по амнистии. 27 августа 2020 года, в день начала карабахской войны, Ибрагимов опубликовал на своей странице в Facebook* серию постов антивоенного содержания. 12 марта 2021 года Совет Европы призвал власти Азербайджана исполнить решения ЕСПЧ по активистам из "Группы Ильгара Мамедова", в число которых входил Гияс Ибрагимов, а именно отменить им обвинительные приговоры и снять судимости, говорится в биографической справке о Гиясе Ибрагимове, подготовленной "Кавказским узлом".

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