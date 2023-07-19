Инспекторы нашли экологические нарушения в работе рудника в Союдлу

19 июля 2023, 14:25

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Работа золоторудного предприятия в селе Союдлу велась с нарушениями правил экологической безопасности и санитарных норм, заявила правительственная комиссия. Независимые лаборатории не нашли загрязнения окружающей среды, возразили в компании, разрабатывающей рудник.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля правительство Азербайджана временно приостановило работу золоторудного предприятия в селе Союдлу Гядабейского района из-за его возможного негативного воздействия на природу.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей Союдлу, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Акции протеста сельчан привели к арестам и проверкам. Как развивались события в Союдлу, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Комиссия, созданная для оценки экологического воздействия золотого рудника в селе Союдлу, отчиталась о своей деятельности и представила правительству комплексные предложения по оздоровлению, обеспечению безопасности и улучшению экологической ситуации в этой местности, говорится в сообщении комиссии, поступившем сегодня корреспонденту «Кавказского узла».

"Результаты показали, что предприятием, действующим на территории, были допущены нарушения правил экологической безопасности и санитарных норм. В процессе эксплуатации и строительства не было получено согласие соответствующих органов исполнительной власти. С учетом вышеуказанного на основе предложения комиссии, было принято решение о временном прекращении деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

Предложения комиссии также включают «проведение экологического аудита территории с участием международной компании, разработку плана реабилитации и рекультивации хранилища отходов», а также «полное выполнение требований по оздоровлению окружающей среды».

"Дальнейшее продолжение деятельности компании возможно при условии внедрения в производство современных технологий… На компанию возложены обязательства по улучшению отношений с местными жителями, реализации медицинских и социальных проектов в селе Союдлу", - заявила комиссия.

Согласно сообщению, 18 июля в Союдлу была проведена встреча с представителями компании, управляющей проектом по разработке золоторудного предприятия, и проведено обсуждение предложений, отраженных в программе по оздоровлению экологической ситуации. Также была организована встреча с местными жителями, они были проинформированы о работе, проделанной комиссией.

Жительница села Союдлу Сурая Алиева подтвердила, что члены комиссии 18 июля встретились с местными жителями. "Мы выразили недовольством тем, как работало предприятие до сих пор. Мы вновь подчеркнули, что не настроены против государства и правительства. Мы всего лишь, как говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев про наши проблемы, "хотим жить в безопасной экологической обстановке". Поэтому не было необходимости в применении насилия в отношении нашей протестной акции 20 июня", - сказала Алиева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее данным, деятельность завода по производству золота остановлена на три месяца. "Работы вокруг «цианидного озера» также остановлены. Члены комиссии нас заверили, что это озеро будет полностью высушено, и новое закрытое хранилище для отходов с завода будет построено в другом – отдаленном месте. Фактически комиссия подтвердила правоту поднятых жителями нашего села проблем", - сказала Алиева.

Вместе с тем, по ее словам, местные жители недовольны тем, что шесть человек из числа арестованных после протестной акции 20 июня все еще находятся под стражей. "Мы подняли перед членами комиссией вопрос об их освобождении. Они сказали, что данный вопрос в ближайшее также найдет свое решение", - отметила женщина.

По ее словам, на въездах в село остаются посты полиции, и не имеющие местной прописки люди не могут попасть в село без специального разрешения госорганов.

В свою очередь, компания Anglo Asian Mining, которая разрабатывает рудник, признав высказанные местными населением «опасения», сообщила, что в связи с этим различные правительственные ведомства «при поддержке независимых лабораторий провели отбор проб окружающей среды вблизи существующего хвостохранилища».

"Результаты не указали на какое-либо загрязнение или повышенный уровень заболеваемости среди местного населения", - говорится в пресс-релизе компании, поступившем корреспонденту "Кавказского узла».

В сообщении утверждается, что компания поддерживает «позитивные отношения» с жителями Гедабейского района, где она работает с 2009 года и «внесла значительный вклад в его социальное и экономическое развитие». «Несмотря на неожиданные для нас опасения жителей по поводу создания второго хвостохранилища, компания согласилась в сотрудничестве с правительством провести переоценку технических и экологических аспектов проекта, в том числе и на предлагаемом для создания хвостохранилища участке. Экологическое исследование будет проведено независимой международной консалтинговой фирмой, приглашенной Министерством экологии и природных ресурсов. Местные инженеры-экологи Anglo Asian Mining и независимые консультанты в сфере управления хвостохранилищами окажут помощь в этом процессе", - говорится в сообщении.

Anglo Asian Mining заверила, что с «уважением относится к соблюдению местных законов и нормативных актов, а также уделяет внимание здоровью, безопасности и благополучию своих сотрудников и местных заинтересованных сторон».

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