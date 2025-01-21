Полиция принудила задержанных удалять комментарии про события в Имишли

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Две оппозиционные партии сообщили о задержании своих сторонников в связи с критическими постами в соцсети о ДТП в Имишли с участием полицейской машины, перед освобождением от них потребовали удалить публикации. Мать члена партии "Мусават" Аликрама Хуршидова также связала его арест с публикацией об Имишли.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции, в результате погибли двое детей, еще три человека (две девочки и водитель) получили травмы. После этого начались беспорядки, разгневанные горожане разгромили полицейский автомобиль и вступили в стычки с силовиками. Задержано несколько участников беспорядков, сообщило МВД, не уточнив число задержанных. 21 января стало известно о задержании несовершеннолетнего по делу о ДТП. По версии следствия, он угнал машину и управлял ею без прав.

По факту ДТП Имишлинская районная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц (статья 263.3 УК Азербайджана).

Три человека остаются в больнице после аварии в Имишли

Девять жителей Имишли были задержаны за участие в хулиганских действиях,. По версии силовиков, они нанесли повреждения легковому автомобилю полиции. Пресс-служба МВД Азербайджана сообщила "Кавказскому узлу", что задержанные обеспечены адвокатами. Фамилии задержанных в пресс-службе ведомства назвать отказались.

В аварии погибли две школьницы, два других пешехода и водитель полицейского автомобиля получили ранения и лечатся в больнице, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) . Один ребенок погиб на месте происшествия до прибытия врачей, одна девочка была госпитализирована больницу, однако скончалась там. "18 января в 12:50 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о наезде на пешеходов в Имишли. На место происшествия были направлены две бригады скорой помощи. Три пострадавших девочки, одна из которых в критически тяжелом состоянии, с травмами различной степени тяжести были эвакуированы в Имишлинскую районную центральную больницу. Еще двум пострадавшим - мужчине 1992 года рождения и девочке 2015 года рождения - первоначально был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма" и оказана первичная необходимая медицинская помощь. В настоящее время они продолжают лечение в реанимационном отделении, их состояние оценивается как тяжелое", - проинформировало ведомство.

По информации жителя Имишли, просившего не называть его имя, 19 января толпа прохожих, перевернув полицейский автомобиль двинулась к районному управлению полиции с криками "в отставку". Местные и вызванные из соседних районов сотрудники полиции, по его данным, массово задерживали людей. Вечером того же дня в Имишли на виду населения по центральным улицам двигалась колонна автотехники с солдатами внутренних войск, сопровождаемая броневиками. Сегодня в Имишли фактически режим необъявленного чрезвычайного положения, массовых волнений не наблюдается.

"В основном увезли в полицию жителей центральной части города, потом были освобождения. Трудно сказать, сколько сейчас имишлинцев содержатся в полицейском управлении", - рассказал очевидец.

Как сообщил отец одной из погибших девочек, в районе до похорон был отключен интернет, происходили задержания. По его словам, давления на семью не оказывалось.

Полиция потребовала от активистов удалить записи про события в Имишли

В Имишли были задержаны сторонники и члены партии Народного Фронта Азербайджана. "Задержанных в полиции заставили стереть записи, оставленные ими в социальных сетях", - сообщили в партии. Так, у члена ПНФА Сарвана Ахмедова, проживающего в городе Агдаш, после задержания на несколько часов оказались удалены все записи в Facebook* за последние несколько лет. Второй задержанный член партии, Гулу Мамедли, был задержан поздно вечером 19 января, несколько часов спустя он также был отпущен.

19 и 20 января в Баку задержаны член ПНФА Кярим Шукюров и член партии "Мусават" 75-летний Рафиг Керимли. О задержании последнего сообщил сын Керимли, заместитель председателя партии "Мусават" Фарадж Керимли.

Член партии Народного Фронта Кярим Шукюров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 20 января к нему позвонил участковый полицейский. Они договорились о встрече в Баку и участковый отвез Шукюрова в управление полиции. Там с ним обращались вежливо, спрашивали о его записях в социальной сети. "По предложению полиции я эти записи стер. После минутной беседы тот же участковый привез меня, по моей просьбе, к аллее Шехидов в Баку. Претензий к полицейским у меня нет", - сказал Шукюров.

Гулу Магеррамли также подтвердил, что был задержан по делу о событиях в Имишли. "Насилия надо мной не было, напротив, полиция вела себя вежливее, чем бывало прежде. Пароль социальной сети не спрашивали. Только забрали и выключили мой сотовый телефон. Замначальника полиции просил стереть из сети выставленный мной ролик о внутренних войсках в Имишли. После долгого разговора я взял телефон и стер" , - пояснил Гулу Магеррамли.

Сын члена партии "Мусават", 75-летнего Рафига Керимли, заместитель председателя партии "Мусават" Фарадж Керимли сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вечером 19 января к ним звонили из полиции Сабаильского района Баку и вызвали отца в полицию. "Отец возразил, сказав что болен и может прийти завтра. Но в 23.30 за отцом приехала машина. Полицейские пришли и убедились, что отец действительно болен и не может с ними уехать. Доложили об этом начальству. Они ушли, а у отца давление подскочило выше 200 миллиметров ртутного столба".

По мнению Керимли, его отца приглашали в полицию за его запись в соцсети Facebook* с критикой самоуправства полиции в Имишли, содержащую две строки.

Зампред партии "Мусават" Мустафа Гаджибейли отметил, что после событий в Имишли в стране было много задержаний и приводов в полицию членов партии. Все скоро были отпущены, в настоящее время по имишлинским событиям содержащихся в заключении членов партии нет.

По информации Гаджибейли, в Имишли введена тяжелая техника внутренних войск, задержания граждан продолжаются.

Заместитель председателя Партии Народного Фронта Сеймур Хази указал, что "ни один член ПНФА по делу о событиях в Имишли не содержится в заключении".

Член партии "Мусават" Аликрам Хуршидов был задержан в своем доме в городе Ширван. При задержании он был избит. Хуршидов известен своей критикой в адрес властей, сообщили в партии. Суд в Ширване приговорил Хуршидова к административному аресту. Однопартийцы указали на политический мотив преследования Хуршидова.

Мать и соратники Хуршидова связали его арест с критикой властей и публикацией об Имишли

Хуршидову не дают поговорить с близкими, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» мать активиста Антига Хуршидова. По словам женщины, ей не дали также судебного решения.

"Нам не дают ни свиданий, ни телефонных разговоров. Только передачи принимают. Мы беспокоимся, что его били, поэтому изолируют от всех. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Потом нам из полиции сказали, что Аликрам якобы совершил «хулиганство», - угрожал электромонтерам. Действительно в субботу вечером <18 января> в нашем квартале отключили электричество. Но никаких монтеров не было. И мы легли спать в надежде, что утром свет восстановят. А ночью они пришли, бесцеремонно ворвались в наш дом и увезли Аликрама", - рассказала Антига Хуршидова.

Она уверена, что задержания и арест Хуршидова связаны с его публикациями в соцсетях. "Он резко критикует власти. Его не раз подвергали арестам. Я его предупреждала, чтобы он не был резок. Но Аликрам непреклонен. С другой стороны, он пишет правду и за это его также винить нельзя. А арестовали его в этот раз из-за событий в Имишли. Он был впечатлен произошедшим там, гибелью детей и официальными сообщениями, в которых виновными выставляли местных жителей, протестовавших против случившегося. Аликрам написал в Facebook*, что "у нас в стране полиция всегда права, а бедняки всегда виноваты". И когда его увозили, один из полицейских в гражданском мне сказал, что Аликрама забирают из-за написанного о событиях в Имишли", - рассказала женщина.

Она предположила, что пост об Имишли удален из Facebook* Хуршидова. "Они забрали мобильный телефон Аликрама. Наверное, они получили доступ на его страницу и удалили", - сказала женщина.

На вопрос, как отразится на материальном положении семьи арест Хуршидова, она сказала, что он не имел постоянной работы. "Аликрам по специальности маляр. Но постоянной работы у него нет. Он проживает в Баку и выполняет работы как подвернется заказ. Домой в Ширван он приезжает как раз по выходным. От того, что у него больные почки, он вообще в последнее время мало работает", - рассказала Хуршидова.

По ее словам, сын в разводе, имеет дочь, которая проживает с матерью. "Аликрам по мере возможностей материально поддерживает дочь. У меня хорошая пенсия. Я тоже со своей пенсии стараюсь поддерживать и дочь Аликрама, и других своих внуков. Кстати, полиция сильно напугала моих внуков (детей ее другого сына), которые живут с нами, когда пришли за Аликрамом", - продолжила Хуршидова.

Зампред партии «Мусават» Мустафа Гаджибейли сказал корреспонденту «Кавказского узла», что пока на защиту Хуршидова не удалось привлечь адвоката в связи с тем, что 20 января в Азербайджане было нерабочим днем.

Он считает, что задержание и арест Хуршидова могли быть связаны с публикацией о событиях в Имишли. "У него был не свой пост, а комментарий под чьей-то публикацией. Но Аликрама Хуршидова и до этого предупреждали, на самом деле это были угрозы, чтобы он "сбавил обороты", не критиковал руководство страны, полицию. За два дня до ареста он написал резкий пост в адрес полиции из-за того, что правоохранители запретили молодым людям играть в парке в игру «Бановша» (подвижная командная игра - прим. "Кавказского узла")", - рассказал Гаджибейли.

На минутном видео полиция разгоняет молодежь, играющую в игру «Бановша», говоря молодым людям: "Убирайтесь". "Полицейский, использующий в своей риторике "убирайся" - яркий пример бесправия в стране. Алиевский режим давно наплевал на все права, законы", - написал Хуршидов в Facebook*.

По словам члена "Мусават" Азиза Мамиева из Ширвана, за день до ареста Хуршудов видел слежку за собой и получил от анонимного источника предупреждение прекратить критику в социальной сети с упоминанием Ильхама Алиева. Хуршудов отказался и заявил о намерении продолжать прежнюю активность.

В социальной сети также сообщается о других задержаниях в разных городах страны, после которых в из аккаунтов этих людей исчезают оставленные ими ранее записи. Но прямая связь между этими задержаниями событиями в Имишли не указывается.