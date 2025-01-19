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13:59, 19 января 2025

Девять человек заподозрены в хулиганстве после беспорядков в Имишли

Задержанные после беспорядков в Имишли. Фото пресс-службы МВД Азербайджана.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция Азербайджана отчиталась о задержании предполагаемых участников беспорядков в Имишли, им инкриминируется хулиганство.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции. В результате ДТП погибли двое детей, еще три человека (две девочки и водитель) получили травмы. После этого начались беспорядки, разгневанные горожане разгромили полицейский автомобиль и вступили в стычки с силовиками. Задержано несколько участников беспорядков, сообщило МВД, не конкретизировав число задержанных.

По факту ДТП Имишлинская районная прокуратура возбудила дело по статье 263.3 УК Азербайджана (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц).

За совершение "хулиганских действий в общественном месте" в Имишлинском районе задержана "группа лиц", сообщила сегодня пресс-служба МВД Азербайджана. "Подследственные обеспечены адвокатами, принимаются предусмотренные законом меры для объективного проведения расследования", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

При этом в пресс-релизе не указано число задержанных и не раскрываются их личности. Однако МВД распространило фото задержанных, на котором видны девять человек, выстроенных в служебном коридоре. Дополнительных комментариев в ведомстве получить не удалось, передал корреспондент "Кавказского узла".

Источник в правоохранительных органах Имишлинского района подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что задержаны девять человек. Им инкриминируются "хулиганские действия", следствие ведется в Имишлинской полиции.

Что касается самого ДТП, то расследование проводит районная прокуратура, и уголовное дело пока открыто "по факту", сказал источник. Пока привлеченных к ответственности нет, поскольку сам водитель сильно пострадал в аварии и находится в больнице в тяжелом состоянии, пояснил он.

Адвокаты и представители задержанных оказались не доступны для комментариев.

Председатель Меджлиса (совета) оппозиционной партии "Мусават" Ариф Гаджилы сообщил, что на территории Имишлинского района власти отключили доступ в интернет, чтобы "не допустить распространения протестов возмущенного населения".

"Необходимо не отключать интернет, чтобы заставить замолчать протестующих, а принять меры по устранению произвола", - высказал свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" Ариф Гаджилы.

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Автор: Фаик Меджид, Кямал Али

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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