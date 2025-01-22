Число жертв резонансного ДТП в Имишли возросло до трех

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В бакинской больнице скончался ребенок, пострадавший в ДТП в Имишлинском районе.

Как писал "Кавказский узел", 18 января в городе Имишли произошло ДТП с участием автомобиля дорожной полиции, в результате погибли двое детей, еще три человека (две девочки и водитель) получили травмы. После этого начались беспорядки, разгневанные горожане разгромили полицейский автомобиль и вступили в стычки с силовиками. Задержано несколько участников беспорядков, сообщило МВД, не уточнив их число. 21 января стало известно о задержании несовершеннолетнего по делу о ДТП. По версии следствия, он угнал машину и управлял ею без прав. Две оппозиционные партии сообщили о задержании своих сторонников в связи с критическими постами в соцсети о ДТП, перед освобождением от них потребовали удалить публикации.

По факту ДТП Имишлинская районная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель двух и более лиц (статья 263.3 УК Азербайджана).

Врачи не смогли спасти жизнь ребенку 2015 года рождения, госпитализированному после ДТП в бакинскую больниц. У него были диагностированы переломы правой плечевой кости, ключицы, черепа, односторонний пневмомоторакс легкого. В связи с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг ему была проведена нейрохирургическая операция, после которой ребенок был помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственному дыханию. Он умер сегодня ночью, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана.

В медучреждениях продолжается лечение еще одного несовершеннолетнего и водителя автомобиля дорожной полиции, пострадавших в ДТП, сказали в ведомстве.



Ранее генеральная прокуратура сообщила, что по делу о ДТП задержан юноша. В ходе расследования, по данным ведомства, было установлено, что аварийную ситуацию создал местный житель 2008 года рождения, угнавший автомобиль Mercedes-Benz 190, который принадлежит его родственнику. Юноша управлял машиной, не имея водительских прав, привела сегодня версию следствия пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.



"Нарушив правила дорожного движения, несовершеннолетний водитель спровоцировал столкновение с полицейской машиной BMW, повлекшее гибель двух детей", – сказано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

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